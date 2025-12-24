미국 조지아서 역주행 차량 충돌 사고…한인 등 2명 사망

▲ 미국 조지아주에서 20대 운전자가 몰던 승용차가 역주행 4중 충돌사고를 일으켜 한인 등 2명이 사망하고 2명이 중상을 입었다. 사망한 한인의 아내 렉시 월드럽 씨의 병원비를 모금하는 기부 사이트 '고펀드미'의 모습.

미국 조지아주에서 20대 운전자가 몰던 승용차가 역주행 충돌 사고를 일으켜 한인 등 2명이 사망하고 2명이 중상을 입었습니다.현지 언론 11얼라이브와 에덴스 경찰에 따르면, 현지시간 21일 새벽 조지아주 애틀랜타 근교인 에덴스에서 26살 데지레 브라우닝이 몰던 승용차가 GA 10번 도로의 반대 차선에 진입해 차량 두 대를 들이받았습니다.이 차량은 충돌 후에도 주행을 계속해 25살 한인 최모 씨 가족이 타고 있는 차량을 정면으로 들이받았습니다.이 사고로 최 씨가 현장에서 숨졌으며, 동승한 최 씨 아내 렉시 월드럽 씨가 중상을 입었습니다.역주행한 운전자 브라우닝도 사망했으며, 동승자도 중상을 입었습니다.기부 사이트 '고펀드미'에 따르면, 최 씨 부부는 지난 6월 결혼한 신혼부부로 최 씨 부인 월드럽 씨는 사고 당시 임신 중이었으며, 중환자실에서 치료받고 있으나 산모와 태아 모두 위독한 것으로 전해졌습니다.월드럽 씨 가족은 "렉시는 밝은 영혼을 지닌 남편을 너무 일찍 떠나보낸 슬픔 속에서, 아이를 지키기 위해 필사적으로 노력하고 있다"고 홈페이지에서 밝혔습니다.조지아주 에덴스 경찰은 가해 차량의 진입 경로와 사고 원인 등을 조사하고 있습니다.(사진=고펀드미 캡처, 연합뉴스)