이집트 대박물관서 '파라오의 배' 복원 작업 시작…실시간 공개

▲ 이집트 대박물관 파라오의 배 복원 실시간 공개

이집트 대박물관에서 실시간으로 공개되는 파라오의 배 복원 작업이 현지시간 23일 시작됐습니다.쿠푸 왕의 것으로 확인된 두 척의 배 중 하나인 삼나무 배는 이날 아침부터 수십 명의 관람객이 지켜보는 가운데 조각을 맞추기 시작했습니다.이집트 대박물관 복원 책임자 이사 자이단은 이미 조립돼 전시 중인 쌍둥이 배 옆에 놓인 길이 42ｍ의 이 배를 조립하는 데 약 4년이 소요될 것으로 예상했습니다.쿠푸 왕은 4천500여 년 전 고대 이집트를 통치하며 기자 대피라미드를 건설했습니다.1954년 대피라미드 남쪽 맞은편에서 발견된 이 배는 1천650개의 나무 조각으로 구성됩니다.셰리프 파티 관광유물부 장관은 "여러분은 오늘 21세기 가장 중요한 복원 프로젝트 중 하나를 목격하고 있다"며 "박물관은 물론 인류의 역사와 유산에도 중요한 작업"이라고 말했습니다.이 배의 정확한 용도는 아직 확인되지 않았습니다.전문가들은 쿠푸 왕의 장례식 때 시신을 운반하는 데 사용됐거나 태양신 라와 함께 사후 세계로의 여정에 사용된 배로 추정합니다.약 5만 점의 유물을 소장한 세계 최대 규모의 이집트 대박물관은 착공 20년 만인 지난달 초 공식 개관했습니다.공사에만 10억 달러, 우리 돈 약 1조 4천억 원이 들었습니다.파티 장관은 개관 이래 하루 평균 1만 5천 명의 방문객이 박물관을 찾고 있으며, 최대 2만 7천 명까지 몰린 날도 있다고 전했습니다.이집트 정부는 이집트 대박물관이 이집트 국내총생산의 약 9%를 차지하고 약 200만 명이 종사하는 관광 산업 부흥에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)