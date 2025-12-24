트럼프 "국가안보 위해 그린란드 필요"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 그린란드

도널드 트럼프 미국 대통령은 덴마크령 그린란드 병합에 대한 자신의 의지는 "국가안보"를 위한 것이라고 현지시간 22일 주장했습니다.트럼프 대통령은 플로리다주 마러라고에서 군함 건조 계획을 발표한 뒤 기자들의 그린란드 관련 질의에 답하면서 "우리는 광물을 위해서가 아니라, 국가안보를 위해 그린란드가 필요하다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이어 "당신이 그린란드를 보면, 그 해안을 위아래로 훑어보면 러시아와 중국 배들이 도처에 있는 것을 확인할 수 있다"며 중국과 러시아가 그린란드에 큰 관심을 두고 있음을 강조했습니다.트럼프 대통령은 "우리는 국가안보를 위해 그것이 필요하다"며 "우리는 그것을 가져야 한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난 21일 제프 랜드리 루이지애나 주지사를 '그린란드 특사'에 임명한다고 발표했습니다.이에 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리는 22일 공동성명을 내고 "국경과 나라의 주권은 국제법에 근거하고 있다"고 밝힌 뒤 "그것은 근본적인 원칙이다. 국제 안보를 논할지라도 다른 나라를 병합할 수는 없다"며 강하게 반발했습니다.그린란드에 대한 트럼프 대통령의 병합 야심은 최근 베네수엘라에 대한 군사 압박과 더불어, 트럼프 대통령이 집권 2기 출범 이후 표방해온 이른바 '돈로주의'와 연결된 아메리카 대륙 장악력 확대 기조와 관련이 있어 보입니다.돈로주의는 유럽의 분쟁에 관여하지 않는 대신 아메리카 대륙에 대한 종주권을 공고히 하는 19세기 미국 고립주의를 상징하는 '먼로주의'의 트럼프 버전을 의미합니다.