체르노빌 원전 소장 "러시아 추가 공격시 격납고 붕괴 우려"

▲ 체르노빌 원전 격납 시설 지붕 부위가 드론 공습에 부서진 모습

우크라이나의 체르노빌 원자력발전소 소장이 러시아의 추가 공격이 있을 경우 발전소 격납고가 붕괴할 수 있다고 경고했습니다.세르기이 타라카노우 소장은 현지시간 23일 공개된 AFP통신과 인터뷰에서 올해 초 러시아의 공격으로 손상된 발전소 격납고를 완전히 복구하는 데 3∼4년이 걸릴 수 있다고 밝히며 러시아의 추가 공격 시 격납고가 붕괴할 수 있다고 우려했습니다.타라카노우 소장은 "미사일이나 드론이 직접 타격하거나, 예를 들어 이스칸데르 같은 무기가 근처에 떨어지기만 해도 해당 지역에 소규모 지진이 발생할 것"이라고 전망했습니다.타라카노우 소장은 "그 후에도 격납 시설이 그대로 남아 있을 것이라고 보장할 수 있는 사람은 아무도 없다. 그것이 주요 위협"이라고 말했습니다.1986년 4월 역사상 최악의 원전 폭발 사고가 났던 체르노빌 원전은 현재 모든 원자로 가동이 멈췄지만 사용 후 핵연료를 냉각 시설에 보관 중입니다.격납고는 사용 후 핵연료 내 방사성 물질이 방출되지 않도록 차단하고 외부의 충격 등에서 보호하는 역할을 합니다.이 시설은 올해 2월 14일 드론 공습을 받아 큰 구멍이 뚫렸고 지붕에 화재가 뒤따랐습니다.드론 공습 이후에도 시설 주변에 추가 공습경보가 끊이지 않으면서 불을 완전히 끄기까지 2주 넘는 시간이 걸렸습니다.국제원자력기구는 이달 초 실시한 점검에서 원전 격납고가 "격납 능력을 포함한 주요 안전 기능을 상실했으나, 하중 지지 구조물이나 모니터링 시스템에 영구적 손상은 없는 것으로 확인됐다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)