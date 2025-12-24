루브르 박물관, '절도범 침입 통로' 외벽 창문에 보안 철조망 설치

▲ 도난사건 발생한 아폴론 갤러리 창문에 보안용 철조망 세운 루브르 박물관
지난 10월 말 도난 사건이 발생한 프랑스 루브르 박물관의 왕실 보석 전시관 외벽 창문에 보안용 철조망이 설치됐습니다.
루브르 박물관은 현지시간 23일 오전 왕실 보석 전시관인 아폴론 갤러리 창문에 대형 철조망을 설치했다고 SNS 엑스에서 밝혔습니다.
이 창문은 지난 10월 19일 절도범들이 전시관 내부에 침입할 때 이용한 통로입니다.
로랑스 데카르 박물관장은 최근 상원 의원들 앞에서 크리스마스 이전에 보안용 철조망을 다시 설치하겠다고 약속했습니다.
아폴론 갤러리 외벽 창문엔 과거 철조망이 설치돼 있었으나 2003∼2004년 갤러리 복원 공사 당시 제거됐다고 AFP통신은 전했습니다.
프랑시스 슈타인보크 박물관 부관장은 "이것은 도난 사건 이후 결정된 긴급 조치 중 하나"라며 "다른 창문들의 보안 강화 방안도 검토 중"이라고 설명했습니다.
지난 19일부터는 박물관 인근 카루젤 로터리에 이동식 경찰 초소도 배치됐습니다.
박물관은 엑스 공지에서 또 "내년부터는 안전 설비 기본 계획 1단계에 따라 추가로 100대의 감시 카메라가 설치될 예정"이라고 밝히며 "지난 10월 발생한 도난 사건에서 모든 교훈을 얻어 안전 체계의 변혁과 강화를 지속하고 있다"고 밝혔습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
