미 법무부, 엡스타인 자료 추가 공개…"전용기에 트럼프 8번 탑승"

▲ 왼쪽 하단 서랍 속 사진에 젊은 시절 트럼프 대통령이 엡스타인의 옛 연인이자 공범 길레인 맥스웰 등 여성들의 모습이 담겨 있다.

미국 법무부가 추가로 공개한 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 수사 자료에 도널드 트럼프 미국 대통령이 언급된 자료도 다수 포함됐습니다.CNN에 따르면 법무부는 현지시간 23일 뉴욕남부지방검찰청 소속 검사가 2020년 1월 8일 작성한 이메일을 공개했는데 검사는 트럼프 대통령이 1993년부터 1996년 사이에 엡스타인의 전용기에 8차례 탑승했다고 적었습니다.이 가운데 최소 4건의 비행에는 엡스타인의 옛 연인이자 공범인 길레인 맥스웰도 함께했습니다.1993년에 한 비행의 경우 트럼프 대통령과 엡스타인이 전용기의 유일한 승객으로 기재됐으며, 다른 비행에서는 이 둘과 20세 여성만 탑승했습니다.다른 두건의 비행에서는 승객 중 두 명이 여성이었는데 이들은 맥스웰 사건에서 증인이 될 수 있다고 검사는 이메일에 적었습니다.이 이메일 자체가 트럼프 대통령과 엡스타인의 부적절한 관계를 의미하지는 않습니다.트럼프 대통령은 엡스타인의 범죄 행각이 세상에 알려지기 전에 그와 오래 알고 지냈으며 사법 당국은 엡스타인과 관련해 트럼프 대통령을 상대로 혐의를 제기한 적이 없다고 CNN은 보도했습니다.엡스타인 수사 자료는 트럼프 대통령 외에도 여러 사람을 언급하고 있으며 언급된 사실 자체가 범죄 혐의를 입증하지는 않습니다.워싱턴포스트에 따르면 이번에 공개된 자료에는 사법 당국이 맥스웰 사건과 관련한 기록을 확보하기 위해 2021년에 트럼프 대통령의 자택인 마러라고에 소환장을 보낸 사실이 포함됐습니다.워싱턴포스트는 그 이유는 명확하지 않지만 검찰이 트럼프 대통령의 클럽에서 맥스웰 사건과 관련된 인사의 과거 채용 기록을 확보하려고 했다고 설명했습니다.공개된 자료에는 연방수사국 FBI가 2000년대 초 트럼프 대통령과 엡스타인의 관계와 관련해 수집한 여러 제보도 포함됐습니다.다만 자료만으로는 사법 당국이 이런 제보를 토대로 후속 수사를 했다거나 제보의 진위를 입증했는지 알 수가 없다고 워싱턴포스트는 설명했습니다.이번 자료 공개와 관련해 법무부는 이날 SNS 엑스에서 "이들 문건 일부에는 트럼프 대통령에 대해 사실이 아니며 선정적인 주장이 들어 있으며 이런 주장은 2020년 대선 직전에 FBI에 제출됐다"고 밝혔습니다.법무부는 이어 "분명히 밝히지만, 근거 없는 거짓 주장이며 이런 주장에 아주 조금이라도 신빙성이 있었다면 분명히 트럼프 대통령을 상대로 이미 무기로 활용됐을 것"이라고 주장했습니다.법무부는 의회에서 거의 만장일치로 처리한 '엡스타인 파일 투명성 법'에 따라 지난 19일부터 엡스타인 수사 자료를 순차적으로 공개하고 있습니다.그러나 먼저 공개한 자료에는 트럼프 대통령 관련 내용이 거의 없었고, 심지어 트럼프 대통령의 모습이 담긴 사진 등 일부 자료는 공개했다가 하루 만에 삭제한 뒤 비난이 일자 복원하면서 논란이 일었습니다.트럼프 대통령은 엡스타인의 범죄와 아무 연관성이 없다고 주장해왔으며 지금까지 공개된 자료에는 둘의 교류 속에 부적절한 행위나 위법적 행위가 있었을 것이라는 의혹을 뒷받침할만한 정황이 포착되지 않았습니다.(사진=미 법무부 공개 파일 캡처, 연합뉴스)