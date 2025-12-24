[친절한 경제] 실손보험료 또 오른다…당겨쓰는 사망보험금

<앵커>



수요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 오늘(24일)은 무슨 얘기인가요?



<기자>



실손보험료 또 오른다는 내용인데요.



내년에 평균 7.8% 인상이 됩니다.



하지만 모든 가입자한테 일률 적용이 되는 것은 아닙니다.



사실 평균 7.8%라는 수치가 최근 5년 평균 인상률인 9%보다는 1.2%포인트 낮은 수치이기는 하지만, 세대별로 보면 부담은 크게 달라집니다.



2026년 기준으로 1세대 실손보험은 3%대, 2세대는 5%대 인상에 그치는 반면, 3세대는 16%대, 4세대는 20% 안팎 인상이 예상됩니다.



그러니까 2021년 7월 이후 출시된 4세대 실손보험의 인상 폭은 1세대의 거의 예닐곱 배나 되는 겁니다.



월 보험료로 체감해 보면, 지금 한 달에 8만 원 정도를 내고 있다면, 1세대의 경우에는 8만 3천 원 안팎까지 오르지만, 4세대의 경우에는 9만 6천 원 수준까지 오를 수 있다는 뜻입니다.



그리고 내가 부담해야 할 실제 인상 폭은 상품의 갱신 주기와 종류, 가입자의 연령과 성별, 보험사별 손해율 상황에 따라 달라질 수 있습니다.



그래서 같은 세대 가입자끼리도 보험료 인상 폭이 다를 수 있다는 점 참고하시면 되겠습니다.



<앵커>



그러니까 여기서 세대라는 건 나이대를 얘기하는 게 아니고 나중에 가입했을수록 더 보험료가 비싸질 수 있다는 거죠?



<기자>



그렇습니다. 최근 5년간 실손보험 누적 적자가 10조 원 이상인 것으로 추정이 되는데요.



이러한 적자 부담을 손해율과 보험료 조정 구조 차이에 따라서 세대별로 다르게 반영되기 때문입니다.



보험사에서 가장 중요한 지표가 바로 손해율인데요.



손해율이 100%를 넘으면, 보험료 수입보다 보험금 지급이 더 많아서 적자가 난다는 뜻입니다.



그런데 올해 3분기 기준으로 보면, 실손보험 전체 위험 손해율은 119.3%로 작년 같은 기간보다 더 올라갔습니다.



세대별로 보면 격차가 더 커지는데요.



1세대는 113.2%, 2세대는 112.6% 수준인데, 3세대는 138.8%, 4세대는 147.9%까지 확 뜁니다.



이런 손해율 차이가 세대별 보험료 인상률 차이로 그대로 이어지고 있는 겁니다.



여기서 갱신 주기 차이도 같이 봐야 합니다.



1세대 실손보험은 3년에서 5년, 2세대는 1년에서 3년 주기로 보험료가 조정됩니다.



반면 3, 4세대 실손보험은 1년 단위로 매년 갱신되는 구조입니다.



이 말은 보험금 지급이 늘어나거나 손해율이 나빠졌을 때 그 변화가 보험료에 반영되는 속도가 세대별로 다르다는 뜻입니다.



갱신 주기가 긴 1, 2세대는 보험료 조정이 몇 년에 한 번씩 이뤄지는 반면, 3, 4세대는 해마다 보험료를 다시 계산하다 보니 같은 손해율 변화라도 보험료 인상이 더 빠르고, 더 크게 체감될 수 있습니다.



실제로 내가 내는 보험료는 각자 계약이 갱신되는 시점에 보험사가 보내는 보험료 갱신 안내장을 통해 확인할 수 있습니다.



<앵커>



마지막으로 사망보험금을 연금처럼 당겨쓴다는 건 많이 나왔던 얘기인데 뭐가 달라지는 모양이죠?



<기자>



사망보험금을 생전에 나눠서 받을 수 있게끔 내년 1월 2일부터 전 생명보험사로 확대가 됩니다.



사망보험금은 원래 사망 이후에 유가족이 받는 돈이죠.



그런데 이 제도를 이용하면 종신보험의 사망보험금을 사망 이전에 연금처럼 나눠 받을 수 있습니다.



지난 10월 30일부터 5개 생명보험사에서 시범 운영해 왔는데, 이제는 19곳으로 확대되는 겁니다.



시범 운영 결과를 보면, 지난 10월 말부터 12월 중순까지 1천262건이 접수됐고요.



제도 시행 첫해 기준으로 지급액은 약 57억 5천만 원으로 집계됐습니다.



건당 평균으로 보면 사망보험금 가운데 약 455만 원 정도를 미리 나눠 받은 셈이고, 월로 환산하면 약 37만 9천 원 수준입니다.



국내 고령자 1인당 월 노후 생활비와 비교하면, 생활비의 약 20%를 메워주는 규모입니다.



이 제도를 이용한 계약자들은 사망보험금의 90% 가까이를 사망 이전에 나눠 받도록 설계돼 있고요.



예정 지급 기간을 계산해 보면, 평균 7.8년 정도로 나타났습니다.



또 선택지도 넓어집니다.



지금은 1년에 한 번씩 받는 '연 지급형'이 기본인데, 내년 3월부터는 매달 받는 '월 지급형'도 선택할 수 있습니다.