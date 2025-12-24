뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"갑자기 맞은편에서 확"…만취 차량에 아비규환

손기준 기자
작성 2025.12.24 00:33 조회수
PIP 닫기
<앵커>

서울 여의도와 신월동을 잇는 지하도로에서 역주행 사고가 발생했습니다. 역주행을 한 운전자는 면허취소 수준의 만취상태였습니다.

손기준 기자의 보도입니다.

<기자>

좌회전하던 흰색 차량 1대가 앞선 차량과 달리 갑자기 반대 차로로 들어섭니다.

지하도로 출구 방면으로 진입한 이 차량, 역주행을 시작합니다.

마주 오던 검은색 차량이 깜짝 놀라 브레이크를 밟고 황급히 차로를 변경했는데, 뒤따르던 택시는 미처 피하지 못하고 1차 충돌합니다.

가벼운 충돌로 멈춘 것도 잠시, 흰색 차량은 다시 역주행을 시작합니다.

터널 안에서도 또 다른 검은색 차량이 급히 차로를 바꾸는 등 아찔한 상황이 이어졌는데, 결국 정상 주행 중이던 다른 흰색 차량과 크게 충돌한 뒤 멈춰 섭니다.

어제(23일) 새벽 4시 50분쯤 서울 신월여의지하도로 여의도 방향에서 39살 남성 A 씨가 몰던 차량이 약 2km를 역주행했던 상황입니다.

다행히 맞은편 차량 운전자였던 50대 남성은 가벼운 부상만 입어 병원 치료를 받고 퇴원했습니다.

[소방 관계자 : 정상 주행하던 차 (운전자) 말로는 '지하차도를 타고 가고 있는데, 갑자기 역주행해서 나타났다'….]

현장에 출동한 경찰은 음주운전 등의 혐의로 A 씨를 현행범 체포했는데, 사고 당시 A 씨는 혈중알코올농도 0.08% 이상, 면허 취소 수준의 만취 상태였던 것으로 확인됐습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 자세한 사고 경위 등을 조사하는 한편, 구속영장 신청 여부를 검토 중입니다.

(영상편집 : 유미라, 화면제공 : 서울 양천소방서)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지