미 경제 3분기 4.3% '깜짝 성장'…'개인 소비 증가' 성장 견인

미국 경제가 3분기 들어 예상을 뛰어 넘은 강한 성장세를 보인 것으로 나타났습니다.



미국 상무부는 3분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율이 4.3%로 집계됐다고 현지시간 23일 밝혔습니다.



이는 분기 기준으로 지난 2023년 3분기 4.7% 이후 2년 만에 가장 높은 성장률입니다.



다우존스가 집계한 전문가 전망치 3.2%도 큰 폭으로 웃돌았습니다.



미국 경제는 지난 1분기 관세 부과를 앞둔 일시적인 수입 확대 여파로 0.6% 역성장했다가 2분기에 성장률이 3.8%로 반등한 데 이어 3분기 들어 더 강한 성장세를 이어가는 모습입니다.



개인 소비가 3분기 중 3.5% 증가한 게 3분기 '깜짝 성장'에 기여했습니다.



개인 소비의 3분기 성장 기여도는 2.39%포인트에 달했습니다.



관세 부과와 고용 냉각이 소비 위축으로 이어지는 것 아니냐는 우려와 달리 소비가 서비스업을 중심으로 회복력을 보이며 3분기 강한 성장세를 뒷받침했습니다.



민간투자는 3분기 중 0.3% 감소해 약보합세를 보였습니다.



수출에서 수입을 뺀 순수출은 3분기 중 성장률을 1.59%포인트 늘리는 데 기여했습니다.



3분기 중 수입이 4.7% 감소한 반면 수출은 8.8% 증가한 영향을 받았습니다.



정부지출은 2.2% 증가해 3분기 성장률을 0.39%포인트 높이는 데 기여했습니다.



