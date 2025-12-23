뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미 경제 3분기 4.3% '깜짝 성장'…'개인 소비 증가' 성장 견인

정성진 기자
작성 2025.12.23 23:14 수정 2025.12.23 23:30 조회수
미 경제 3분기 4.3% '깜짝 성장'…'개인 소비 증가' 성장 견인
미국 경제가 3분기 들어 예상을 뛰어 넘은 강한 성장세를 보인 것으로 나타났습니다.

미국 상무부는 3분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율이 4.3%로 집계됐다고 현지시간 23일 밝혔습니다.

이는 분기 기준으로 지난 2023년 3분기 4.7% 이후 2년 만에 가장 높은 성장률입니다.

다우존스가 집계한 전문가 전망치 3.2%도 큰 폭으로 웃돌았습니다.

미국 경제는 지난 1분기 관세 부과를 앞둔 일시적인 수입 확대 여파로 0.6% 역성장했다가 2분기에 성장률이 3.8%로 반등한 데 이어 3분기 들어 더 강한 성장세를 이어가는 모습입니다.

개인 소비가 3분기 중 3.5% 증가한 게 3분기 '깜짝 성장'에 기여했습니다.

개인 소비의 3분기 성장 기여도는 2.39%포인트에 달했습니다.

관세 부과와 고용 냉각이 소비 위축으로 이어지는 것 아니냐는 우려와 달리 소비가 서비스업을 중심으로 회복력을 보이며 3분기 강한 성장세를 뒷받침했습니다.

민간투자는 3분기 중 0.3% 감소해 약보합세를 보였습니다.

수출에서 수입을 뺀 순수출은 3분기 중 성장률을 1.59%포인트 늘리는 데 기여했습니다.

3분기 중 수입이 4.7% 감소한 반면 수출은 8.8% 증가한 영향을 받았습니다.

정부지출은 2.2% 증가해 3분기 성장률을 0.39%포인트 높이는 데 기여했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지