'길바닥에 누운 아이들' 뱅크시 새 작품…'아동 노숙' 문제 지적

▲ 런던 베이스워터 지역에 나타난 뱅크시의 새 벽화

'얼굴 없는 예술가' 뱅크시가 크리스마스를 앞두고 런던에 새로운 작품 2점을 남겼습니다.뱅크시는 현지시간 22일 인스타그램 계정에 새 작품 사진을 게시해 런던 중심부 베이스워터 지역 건물 벽면에 새로 그려진 벽화가 본인 작품임을 공개했습니다.이 벽화는 겨울용 모자와 부츠를 신은 두 아이가 양철 지붕 위에 누워있는 듯한 모습을 묘사하고 있습니다.직전 주말에는 런던 토트넘 코트 로드에도 거의 비슷한 작품이 등장했습니다.이 벽화에서 두 아이는 인도 위에 누워 있는데, 그 뒤쪽으로는 사무실과 상점, 고급 아파트가 입주해 있는 고층 빌딩인 센터 포인트 타워가 자리 잡고 있습니다.해당 작품은 뱅크시가 본인 작품 인증용으로 쓰고 있는 인스타그램에는 아직 올라오지 않았습니다.미 일간 뉴욕타임스에 따르면, 예술 전문가들은 벽화의 위치와 내용을 감안할 때 뱅크시가 이번 작품에서 영국에서 증가하는 아동 노숙 문제를 다뤘을 것으로 보고 있습니다.영국 정부는 올해 임시 거처에서 지내는 아동이 증가했으며, 노숙 생활을 하는 아동도 17만 명 이상으로 집계돼 사상 최고를 기록했다고 지난 10월 발표한 바 있습니다.또 벽화의 배경이 된 센터 포인트 타워는 영국 노숙 청소년 문제를 다루는 대표적인 자선단체인 '센터 포인트'와 이름이 같습니다.이 단체의 설립자는 '노숙자에 대한 모욕'으로 여긴 고가의 타워와 그가 돕고자 한 노숙 청소년들 사이의 간극을 부각하기 위해 단체 이름을 센터 포인트로 정한 것으로 전해집니다.뱅크시는 언론이나 대중과 소통하지 않는 익명의 예술가로, 작품에 사회적, 정치적 논평을 담는 것으로 유명합니다.(사진=AP, 연합뉴스)