뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이제는 한화맨…"'환호성 타선' 기대하세요"

유병민 기자
작성 2025.12.23 20:58 조회수
PIP 닫기
<앵커>

FA 최고 타자 강백호 선수가 합류한 한화의 중심타선은 노시환과 강백호, 채은성의 마지막 글자를 딴 '환호성 타선'으로 불리고 있는데요. 강백호 본인도 '환호성을 기대하라'는 출사표를 던졌습니다.

유병민 기자가 만났습니다.

<기자>

지난달 4년 총액 100억 원의 FA 계약을 맺고 한화로 이적한 강백호는 아직 새 팀에 '적응 중'입니다.

[강백호/한화 : 정말 시설이 잘 돼 있고, 제가 이렇게 올 수 있다는 게 신기하고 아직도 잘 실감이 안 나요. 이적했다는 게. 솔직하게 말하면….]

거액을 안겨준 한화의 기대에 부응하기 위해 강백호는 지금 '건강 회복'에 초점을 맞추고 있습니다.

지난 4시즌 동안 크고 작은 부상에 시달리며 100경기 출전을 1번밖에 못 한 아픔을 털고 '풀타임 출전'을 목표로 잡았습니다.

[강백호/한화 : 기량적인 면도 있겠지만, 몸 관리를 더 신경을 써야 할 거 같아요. 그러다 보면 제 개인 역량은 따라올 거라고 생각을 해서.]

강백호의 합류 이후 한화 팬들이 노시환-강백호-채은성의 이름 마지막 글자를 딴 '환호성' 타선에 큰 기대감을 드러내자, 강백호는 시원한 타격으로 화답하겠다고 약속했습니다.

[강백호/한화 : 그렇게 불린다면 많은 팬분들이 '환호성' 지를 수 있는 그런 시원한 타선의 일원이 됐으면 합니다.]

그리고 한화 팬들은 물론 그동안 응원을 보내준 KT 팬들에게도 박수받는 선수가 되겠다고 다짐했습니다.

[강백호/한화 : KT 팬분들이 '역시 우리 백호' 자랑스러워할 수 있는 그런 선수가 됐으면 하고, 한화 팬분들은 '강백호가 좋긴 좋다' 이런 얘기 좀 들었으면 합니다.]

(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 장현기)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지