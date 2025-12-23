이제는 한화맨…"'환호성 타선' 기대하세요"

<앵커>



FA 최고 타자 강백호 선수가 합류한 한화의 중심타선은 노시환과 강백호, 채은성의 마지막 글자를 딴 '환호성 타선'으로 불리고 있는데요. 강백호 본인도 '환호성을 기대하라'는 출사표를 던졌습니다.



지난달 4년 총액 100억 원의 FA 계약을 맺고 한화로 이적한 강백호는 아직 새 팀에 '적응 중'입니다.



[강백호/한화 : 정말 시설이 잘 돼 있고, 제가 이렇게 올 수 있다는 게 신기하고 아직도 잘 실감이 안 나요. 이적했다는 게. 솔직하게 말하면….]



거액을 안겨준 한화의 기대에 부응하기 위해 강백호는 지금 '건강 회복'에 초점을 맞추고 있습니다.



지난 4시즌 동안 크고 작은 부상에 시달리며 100경기 출전을 1번밖에 못 한 아픔을 털고 '풀타임 출전'을 목표로 잡았습니다.



[강백호/한화 : 기량적인 면도 있겠지만, 몸 관리를 더 신경을 써야 할 거 같아요. 그러다 보면 제 개인 역량은 따라올 거라고 생각을 해서.]



강백호의 합류 이후 한화 팬들이 노시환-강백호-채은성의 이름 마지막 글자를 딴 '환호성' 타선에 큰 기대감을 드러내자, 강백호는 시원한 타격으로 화답하겠다고 약속했습니다.



[강백호/한화 : 그렇게 불린다면 많은 팬분들이 '환호성' 지를 수 있는 그런 시원한 타선의 일원이 됐으면 합니다.]



그리고 한화 팬들은 물론 그동안 응원을 보내준 KT 팬들에게도 박수받는 선수가 되겠다고 다짐했습니다.



[강백호/한화 : KT 팬분들이 '역시 우리 백호' 자랑스러워할 수 있는 그런 선수가 됐으면 하고, 한화 팬분들은 '강백호가 좋긴 좋다' 이런 얘기 좀 들었으면 합니다.]



