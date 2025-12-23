아빠 어깨 위에 손 '턱'…"리설주는 어디에" 사라진 존재감?

<앵커>



북한 김정은 총비서가 딸 김주애와 함께 백두산 지역 호텔의 준공식에 참석했습니다. 부인 리설주도 함께 했지만 김정은 총비서 곁에서 존재감을 드러낸 김주애와 달리, 리설주는 이번에도 뒤로 빠져 있는 모습이었습니다.



안정식 북한전문 기자입니다.



<기자>



눈이 덮인 백두산 삼지연 지구에 북한 관광호텔 5곳이 문을 열었습니다.



소백수, 이깔, 밀영, 청봉, 봇나무 호텔인데, 지난 20일, 이깔과 밀영 호텔의 준공식에 김정은 총비서가 직접 참석했습니다.



[조선중앙TV : 수려한 경치 속 아름다운 자태를 떠안고 서 있는 백두산 아래 첫 동네 삼지연 시.]



김정은의 딸 김주애는 지난 19일, 함경남도 신포 지방공장 준공식에 이어 삼지연 지구 호텔 준공식에도 참석했습니다.



김주애가 김일성 일가의 혁명 성지라는 백두산 지역을 방문했다고 보도된 건 이번이 처음입니다.



김정은은 딸과 깍지를 끼고 호텔 곳곳을 둘러봤는데, 김주애가 김정은 어깨 위에 손을 올리고 있는 모습도 포착됐습니다.



부녀 사이에 친밀한 모습으로 볼 수 있지만, 김주애는 현재 북한에서 김정은 어깨 위에 손을 올릴 수 있는 유일한 사람이기도 합니다.



김정은의 부인 리설주도 동행했지만, 김정은 부녀와는 대체로 멀리 떨어진 채 뒤쪽에서 이동하는 모습이었습니다.



[김용현/동국대 북한학과 교수 : (리설주가) 지금 시점에선 후계자 가능성이 높은 (딸) 김주애를 부각하는 게 더욱 중요하다, 그렇게 판단하고 있는 것 같습니다.]



북한은 지난 6월 준공한 원산 갈마 해안관광지구에 이어서 백두산 지역도 대규모 관광단지로 발전시킬 뜻을 내비쳤습니다.



[조선중앙TV : 삼지연시의 거창한 전변은 백두산으로부터 북포태산, 남포태산을 포괄하는 대규모 관광단지의 출현을 예고하며.]



해외 관광객 유치는 대북제재에도 저촉되지 않아 북한의 중요 외화 수입원이 될 수 있습니다.



(영상편집 : 정성훈)