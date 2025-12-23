박나래, 경찰 출석…전 매니저들 '횡령 혐의' 추가 고소

<앵커>



박나래 씨가 전 매니저들을 공갈미수로 고소한 데 이어, 횡령 혐의로 추가 고소한 것으로 알려졌습니다. 박 씨는 최근 고소인 신분으로 경찰 조사를 받았는데요. 갑질과 의료법 위반 등 본인이 고소당한 사건에 대해서도 조만간 경찰에 불려 나올 걸로 보입니다.



권민규 기자가 취재했습니다.



<기자>



개그우먼 박나래 씨가 지난 19일 저녁 서울 용산경찰서에 나와 고소인 신분으로 조사를 받은 걸로 확인됐습니다.



지난 6일 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 고소한 지 13일 만으로, 조사는 밤늦은 시간에, 6시간 정도 진행된 걸로 전해졌습니다.



박 씨는 최근 전 매니저들을 횡령 혐의로도 추가 고소한 상태입니다.



앞서 박 씨는 "전 매니저들이 개인 법인을 세운 뒤 해당 법인에 에이전시 비용 명목으로 일부 자금이 빠져나간 정황을 포착했다"고 주장했습니다.



이에 대해 전 매니저들은 "모두 허위 고소"라며, "오히려 박 씨가 세금 때문에 돈을 법인으로 보냈고, 세금계산서도 발급했다"고 반박했습니다.



전 매니저들이 박 씨를 고소한, 특수상해와 명예훼손, 이른바 주사이모 관련 의료법 위반 혐의 등 사건은 서울 강남경찰서가 박 씨에 대한 조사 일정을 조율 중인 상황입니다.



고소장을 제출한 전 매니저들은 경찰에 나와 두 차례 조사를 마쳤습니다.



이런 가운데, 차량에서 링거를 맞는 장면이 공개돼 논란을 빚은 방송인 전현무 씨에 대해서도 최근 국민신문고를 통해 수사해달라는 진정이 접수돼 경찰이 조사에 나섰습니다.



전 씨 측은 오늘(23일) 9년 전에 이뤄진 적법한 의료 행위였다고 해명하며, 당시 병원에서 뗀 걸로 보이는 진료기록부 사본을 공개했습니다.



