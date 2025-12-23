방미통위 "올해 유료방송 서비스 품질…5점 만점에 4.6점 우수"

▲ 방송미디어통신위원회

방송미디어통신위원회는 한국지능정보사회진흥원과 진행한 '2025년 유료방송서비스 품질평가' 결과 인터넷멀티미디어방송(IPTV), 종합유선방송(SO), 위성방송 등 유료방송의 시청환경과 서비스 품질이 우수한 수준으로 나타났다고 밝혔습니다.IPTV, SO, 위성방송 등 18개 유료방송사업자가 제공하는 유료방송서비스를 대상으로 진행된 이번 평가는 채널 전환시간, 주문형 비디오(VOD) 광고 횟수·시간 등 정량적 항목과 영상 체감품질, 콘텐츠 만족도 및 다양성 등 정성적 항목으로 나뉘었습니다.뉴스, 드라마, 스포츠 3종 실시간 방송을 시청하며 끊김이나 멈춤 등 이용자가 체감하는 방송영상의 품질은 이용자 평가단(2,116명) 평가 결과 전체 5점 만점에 평균 4.60점으로 전반적으로 우수했습니다.유료방송 가입·설치, 이용, 사후서비스, 변경·해지 등 서비스 중 시청자가 실제 이용하는 단계에서의 시청 품질, 안정성·고객 응대 서비스·이용 기능 및 편의성, 전반적인 만족도를 조사한 결과는 평균 64.9점으로 나타났습니다.콘텐츠 만족도 및 다양성은 평균 59.4점, 이용 편의성 65.1점, 기타 콘텐츠 유용성 62.8점, 콘텐츠 다양성 60.3점, 최신·차별성 58.3점, VOD 비용 합리성 55.7점, 광고시간 적정성 54.3점 순이었습니다.채널 전환시간은 전체 평균 1.27초로 전년도(1.45초) 대비 감소했으며, VOD 한 편에 대한 평균 광고 횟수는 0.53회로 전년 대비 0.16회 증가했습니다.VOD 한 편에 대한 평균 광고 시간은 올해 15.29초로 전년 대비 5.32초 증가했습니다.방미통위는 "향후 유료방송 사업자 간 경쟁 촉진을 통해 이용자 편익을 증진할 수 있도록 관련 평가를 지속해 개선·보완하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)