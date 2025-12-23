일본 1인당 GDP 2년 연속 한국에 밀려…한국 21위·일본 24위

▲ 엔화

지난해 일본의 1인당 국내총생산(GDP)이 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 가운데 24위에 그쳐 한국보다 3계단 낮았습니다.일본 내각부가 오늘(23일) 발표한 통계 자료에 따르면 지난해 일본의 1인당 GDP는 달러화 기준으로 3만 3천785달러(약 5천9만 원)로 1년 전보다 1천444달러(4.3%) 줄었습니다.이에 따라 OECD 38개 회원국 가운데 순위도 22위에서 24위로 떨어졌습니다.한국은 지난해 1인당 GDP가 3만 6천239달러(약 5천373만 원)로 1년 전보다 565달러(1.6%) 증가했고, OECD 회원국 중 순위는 21위로 변동이 없었습니다.그러나 한국과 일본과의 1인당 GDP 차이는 445달러(약 65만 9천 원)에서 2천454달러(약 363만 9천 원)로 커졌고, 같은 기간 순위 격차도 1계단에서 3계단으로 벌어졌습니다.교도통신은 일본의 1인당 GDP 감소 원인으로 "저출산 고령화와 만성적인 저성장에 엔화 약세가 겹쳤다"고 평가하면서 "일본은 한국에 이어 스페인과 슬로베니아에도 밀려났다"고 전했습니다.지난해 일본의 명목 GDP 총액은 4조 1천869억 달러로 1년 전보다 4.5% 줄었지만 순위는 미국(29조 2천24억 달러), 중국(18조 7천438억 달러), 독일(4조 6천856억 달러)에 이어 세계 4번째 규모로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)