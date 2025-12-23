뉴스
'퇴장 후 소란' 나이트, KBL 재정위 회부

홍석준 기자
작성 2025.12.23 17:20 조회수
'퇴장 후 소란' 나이트, KBL 재정위 회부
▲ 코치진의 만류에도 분을 삭이지 못하는 네이던 나이트

경기 중 심판의 판정에 불만을 드러내며 과격하게 행동한 프로농구 고양 소노의 네이던 나이트가 KBL 재정위원회에 회부됐습니다.

KBL은 내일(24일) 오후 1시 30분 서울 강남구 KBL 센터에서 제6차 재정위원회를 열어 나이트의 비신사적 행위 안건을 심의한다고 밝혔습니다.

문제의 장면은 지난 20일 부산 사직체육관에서 열린 소노와 부산 KCC의 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 경기 마지막 쿼터에서 나왔습니다.

종료 4분 57초를 남겨둔 상황에서 슛하는 숀 롱의 팔꿈치를 잡는 파울로 나이트는 5반칙 퇴장당했습니다.

그러나 나이트는 판정이 억울한 듯 흥분을 감추지 못했고, 동료와 코치진의 만류에도 계속해서 심판진에게 항의하다가 결국 퇴장당한 후 벤치 테크니컬 파울까지 받았습니다.

테크니컬 파울을 받고도 분을 삭이지 못한 채 난폭한 행동을 이어가자 심판은 결국 실격 퇴장(D파울)을 선언했습니다.

정규시즌을 기준으로 KBL 역대 5번째 실격 퇴장입니다.

나이트는 경기장 밖으로 나가면서도 박스와 문을 발로 걷어차는 등 끝까지 흥분을 감추지 못했습니다.

나이트는 SNS에 "제 행동은 다시는 나와서는 안 될 모습이었다"며 "경기가 끝난 지금도 많이 후회하고 있다"고 사과문을 올렸습니다.

KBL은 나이트의 비신사적 행위 의도와 대상 등을 따져 제재 수위를 결정할 방침입니다.

(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
