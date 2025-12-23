'메이드 인 코리아' 현빈이 완성한 야망의 얼굴…관전 포인트3

이미지 확대하기

배우 현빈이 첫 OTT 오리지널 시리즈 출연작 '메이드 인 코리아'로 강렬한 연기 변신을 꾀한다.'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 '백기태'(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 '장건영'(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기를 담은 작품. 현빈은 극 중 중앙정보부 과장이자 야망을 좇는 사내 '백기태'를 연기한다. 데뷔 21년 차를 맞은 베테랑 배우의 새로운 도전이자, 역대급 캐릭터 변신이 예고된 가운데 '메이드 인 코리아'의 관전 포인트 세 가지를 짚어본다.앞서 공개된 인터뷰에서 현빈은 '백기태'를 "데뷔 이래 가장 욕망이 직접적으로 표현된 인물"이라고 표현했다. 그 말처럼 '백기태'는 낮에는 중앙정보부 요원으로 권력의 중심을 지키고, 밤에는 밀수를 통해 자신의 세력을 확장해 가는 이중적 인물이다. 로맨스 장르에서 독보적인 이미지를 쌓아온 현빈이 이번에는 시대극과 느와르 장르를 통해 묵직한 서사를 입고 완전히 새로운 얼굴을 선보인다.중앙정보부 요원이라는 캐릭터의 상징성을 담기 위해 현빈은 체격부터 스타일링까지 디테일한 조율을 거쳤다. 정교하게 넘긴 포마드 헤어, 단단한 체형, 차갑게 떨어지는 수트 실루엣까지 냉철한 카리스마를 극대화하며 '백기태'의 위압적 존재를 완성시켰다.아이러니하게도 이러한 차가운 스타일링은 클래식한 미남미(美)를 더욱 부각시켜 캐릭터의 이중성과 매력을 강화하기도. 총 6부작을 통해 펼쳐질 그의 스타일링 역시 기대를 모으는 포인트다.현빈은 매 작품마다 로맨스·브로맨스를 오가며 폭넓은 케미를 보여준 바 있다. 이번 작품에서도 '장건영(정우성 분)'과의 치열한 대립, '백기현(우도환 분)'과의 형제애적 모습, '이케다 유지(원지안 분)'와의 전략적 동맹 등 다양한 인물들과 복합적인 관계를 형성할 예정이다. 각 인물과의 서사가 '백기태'의 선택을 어디로 이끌지, 그 속에서 현빈이 어떤 감정의 결을 보여줄지가 작품의 몰입도를 이끌 관전 포인트로 꼽힌다.'메이드 인 코리아'는 다가오는 크리스마스 이브, 디즈니+를 통해 전 세계에 공개된다.<사진 제공 = 월트디즈니 컴퍼니 코리아>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)