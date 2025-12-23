뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

축구협회, 내년 예산 1,387억 원…코리아컵은 추춘제로

홍석준 기자
작성 2025.12.23 17:15 조회수
축구협회, 내년 예산 1,387억 원…코리아컵은 추춘제로
▲ 충남 천안 코리아풋볼파크(대한민국축구종합센터)의 모습

대한축구협회의 내년도 예산이 1,387억 원으로 책정됐습니다.

대한축구협회는 오늘(23일) 오후 충남 천안 코리아풋볼파크에서 올해 마지막 이사회를 열고 내년도 예산안과 사업계획을 심의했습니다.

협회 이사회는 내년도 예산을 1,387억 원으로 확정했습니다.

올해 예산 2,049억 원에서 약 662억 원 줄었습니다.

내년 예산 중 일반 예산은 1,048억 원이고, 339억 원은 충남 천안에 건립 중인 코리아풋볼파크에 할당됐습니다.

전체 예산 규모는 축소됐지만 올해 자체 수입은 1,181억 원을 기록하며 성장세를 보였습니다.

자체 수입은 파트너사 후원금, A매치 및 중계권 수익, 국제축구연맹(FIFA)과 아시아축구연맹(AFC) 보조금 등으로 구성됐습니다.

특히 FIFA 보조금과 후원사 수익이 늘어난 덕분에, 자체 수입은 지난해(828억 원) 대비 43% 증가한 것으로 집계됐습니다.

지출 항목엔 각급 대표팀 경쟁력 강화 예산 320억 원, 국내 대회 운영비 103억 원, 기술 발전 및 지도자·심판 육성비 138억 원, 생활 축구 육성비 83억 원 등이 포함됐습니다.

이사회는 2026년 각급 리그 및 전국대회 일정도 확정했습니다.

협회는 내년부터 코리아컵의 일정과 상금제도 등을 개편할 예정입니다.

아시아축구연맹 챔피언스리그(ACL) 일정 등에 발맞춰 1~4라운드(16강)를 7월과 8월에 걸쳐 개최하고, 8강부터 결승을 2027년 5월과 6월 사이에 진행합니다.

여자부에서는 WK리그 8팀 및 대학부 7팀 등 총 15개 팀이 참가하는 코리아컵이 신설되며, 아마추어 전국 8대 8 챔피언십 도입도 추진합니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지