'먹는 비만약' 경쟁 본격화…알약 위고비, 미국서 판매 승인

▲ 비만치료제 위고비 주사제

비만치료제 위고비의 알약 버전이 미국에서 판매 승인을 받았습니다.덴마크 제약사 노보 노디스크는 현지시간 22일 자사 웹사이트를 통해 미국 식품의약국 FDA가 알약 형태의 위고비 (세마글루티드 1일 1회정 25㎎)에 대해 판매 승인 결정을 내렸다고 밝혔습니다.이에 따라 위고비는 'GLP-1'(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열의 비만치료제 경구용 알약 시장을 선점할 수 있게 됐다는 평가가 나왔습니다.GLP-1 계열의 비만치료제는 그동안 주사제 형태로 시판돼 투약에 불편함이 컸습니다.노보 노디스크는 내년 1월 초 미국 시장에서 알약 형태의 위고비를 시판할 계획이라고 밝혔습니다.회사 측은 유럽식품의약청에도 판매 승인 신청을 한 상태입니다.파이낸셜타임스 등 외신에 따르면 알약 위고비는 미국에서 한 달 복용분 기준 149달러, 우리 돈 22만 원 정도에 판매될 예정입니다.현재 GLP-1 계열 비만약 시장은 노보 노디스크와 미국 제약회사 일라이 릴리가 사실상 양분하고 있습니다.일라이 릴리도 비만치료제 젭바운드의 후속작으로 경구약 '오르포글리프론'의 시판을 준비하고 있으며 FDA의 승인을 받을 것으로 예상되고 있습니다.2021년 위고비를 출시한 노보노디스크는 살 빼는 약 열풍 속에 급성장했지만, 비만치료제 시장의 경쟁이 치열해지고 복제약이 쏟아지면서 수익성 악화 우려가 나왔습니다.