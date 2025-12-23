이 대통령 "형사보상 급증, 무리한 검찰 기소 탓 아닌가"

▲ 이재명 대통령이 23일 부산 동구 해양수산부 청사에서 열린 개청식에서 축사하고 있다.

이재명 대통령이 최근 국가가 지출하는 형사보상금 규모가 커졌다며 "혹시 검찰의 무리한 기소가 그 배경이 된 것 아니냐"고 국무위원들에게 물었습니다.이 대통령은 부산 해양수산부 임시 청사에서 진행된 국무회의에서 국가배상금 및 형사보상금 지원 예산 657억 원에 대한 지출안을 의결한 뒤 이같이 질문했다고 강유정 대통령실 대변인이 서면 브리핑으로 전했습니다.형사보상금이란 형사 피의자 또는 형사 피고인으로 구금됐던 사람이 불기소 처분을 받거나 무죄 판결을 받았을 때 국가에 청구하는 보상금입니다.검찰이 무리하게 기소할 경우 무죄 판결 건수가 많아지며 보상금 액수도 커질 수 있습니다.이에 이 대통령은 형사보상금 증감 현황 및 무죄판결 추이를 별도로 보고해달라는 지시를 했다고 강 대변인은 설명했습니다.이 대통령은 또 전날(22일) 대한노인회 초청 오찬에서 '노인 인구가 1천만 명까지 급증한 만큼 이에 맞춰 훈·포장도 늘려달라'는 제안이 있었다며 이에 대해 검토해볼 것을 지시했습니다.이어 출산장려금에 대한 증여세 면세 기준 역시 명확히 정리하라고 주문했습니다.(사진=연합뉴스)