쿠팡 김범석 고발…범정부 TF "끝까지 책임 묻겠다"

<앵커>



쿠팡 김범석 의장이 노동자 사망 사건을 축소·은폐하라 지시한 정황이 있다는 SBS 보도와 관련해 택배노조가 김 의장을 고발했습니다. 국회는 오는 30일과 31일, 6개 상임위가 대거 참여하는 연석 청문회로 확대해 다시 이 사안을 따져본다는 계획입니다.



최승훈 기자입니다.



<기자>



전국택배노조와 택배노동자 과로사대책위원회는 쿠팡 창업주 김범석 의장을 증거인멸교사와 산업안전보건법 위반 등 혐의로 경찰에 고발했습니다.



노조는 고 장덕준 씨가 지난 2020년 쿠팡 물류센터에서 과로로 숨졌다며, 쿠팡과 김 의장이 책임을 인정하기는커녕 사건을 축소·은폐하고 증거를 없앴다고 주장했습니다.



[박미숙/쿠팡 노동자 고 장덕준 씨 어머니 : 다시는 덕준이와 같이 쿠팡에서의 죽음이 왜곡되고 은폐되지 않게 모든 진실을 밝혀주십시오.]



또 물류 자회사인 쿠팡풀필먼트서비스도 업무상 과실치사 등 혐의로 함께 고발한다고 밝혔습니다.



노조는 수사기관이 기업 눈치를 보지 말고 철저히 수사하라고 촉구했습니다.



소상공인·자영업자 단체도 오늘(23일) 기자회견을 열고 쿠팡이 입점 업체의 거래·판매 데이터를 자체 상품 기획과 판매에 이용했다는 의혹을 제기했습니다.



쿠팡이 고객 개인정보를 허술하게 관리하고, 과로사를 조직적으로 축소, 은폐하려 한 정황이 잇따라 드러나자 정부는 오늘 쿠팡 사태 범부처 TF 첫 회의를 열고 의혹과 불안이 해소될 때까지 문제점을 밝혀내 끝까지 책임을 묻겠다고 밝혔습니다.



국회 과학기술방송정보통신위원회는 오는 30일부터 이틀 동안 6개 상임위가 참여해 쿠팡에 제기된 의혹들을 모두 따져보는 연석 청문회를 실시하기로 의결했습니다.



(영상편집 : 채철호)