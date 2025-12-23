우크라, 러 겨냥 드론 폭격·사보타주 강화…'공격 원점 차단'

▲ 드론을 조종하는 우크라이나 군인

우크라이나가 러시아 전투기와 잠수함을 겨냥한 드론 기습 작전을 이어가고 있습니다.러시아의 미사일 공격을 원점에서 차단하기 위한 사보타주 즉 파괴공작의 일환으로 풀이됩니다.미 CNN 방송 보도에 따르면, 우크라이나 국방정보국은 지난 20일 러시아 서부 리페츠크 비행장에서 러시아제 Su-30 전투기 2대를 파괴했다고 밝혔습니다.국방정보국은 "리페츠크 인근 비행장에서 수행한 특수작전 계획에 2주가 소요됐다"며 "사보타주 요원들은 (임무 수행 후) 아무런 방해 없이 기지를 빠져나왔다"고 덧붙였습니다.우크라이나는 같은 날 러시아 점령지인 크림반도의 벨베크 기지에서도 장거리 드론을 이용해 Su-27 전투기 두 대를 공격했습니다.유도 폭탄을 탑재할 수 있는 기종인 Su-27 전투기는 그동안 러시아군의 우크라이나 공습 과정에서 광범위한 피해를 일으킨 바 있습니다.또 우크라이나는 이날 러시아 크라스노다르 지역의 타만네프테가즈 석유 터미널을 공격해 송유관 1개와 선박 2척 등을 파괴했다고 밝혔습니다.우크라이나 측은 이 터미널이 "군사 작전을 위한 자금 조달과 물류 지원에 활용되는 곳"이라고 설명했습니다.크라스노다르 당국 역시 드론 공격으로 선박 2척과 부두 2곳이 파괴됐다고 발표했지만, 선박 탑승자는 모두 대피해 인명 피해는 없었다고 밝혔습니다.우크라이나는 이 밖에도 이달 초 크림반도 사키 비행장에서 드론 공격을 감행했으며, 흑해 항구 도시 노보로시스크 기지에서는 해상 드론을 이용해 러시아 잠수함을 공격했습니다.군사 분석가 데이비드 액스는 "우크라이나의 미사일과 드론이 러시아 해군의 흑해 전투기 및 폭격기 부대의 전력을 소진하고 있다"고 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)