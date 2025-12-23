한빛 나노 "이상 신호 감지"…국내 첫 상업 발사 실패

<앵커>



우리나라의 민간 우주기업이 개발한 발사체 '한빛 나노'가 오늘(23일) 발사됐는데 비행 중 이상 신호를 감지해 결과적으로 실패로 막을 내렸습니다. 해당 업체는 원인을 분석하고 있습니다.



서동균 기자가 전해드립니다.



<기자>



길이 21.8m, 20톤의 발사체가 하늘로 솟구칩니다.



우리나라의 민간 우주기업 이노스페이스에서 개발한 발사체 '한빛 나노'가 오늘 오전 10시 13분, 우주로 향했습니다.



발사 1분 20초쯤 뒤, 발사체가 공기 저항을 가장 많이 받는 구간인 Max-Q 구간을 통과할 때, 이상 신호가 감지됐다는 문구와 함께 비행이 종료됐습니다.



이노스페이스 측은 "1단 로켓은 정상적으로 점화됐지만, 이륙 30초쯤 뒤 발사체에 이상이 감지돼 비행을 종료했다"고 밝혔습니다.



발사체는 안전이 확보된 구역의 지상으로 낙하해 인명 및 추가피해는 없는 것으로 전해졌습니다.



'한빛 나노'는 이노스페이스가 독자 개발한 발사체로 첫 상업 목적을 가진 발사체였습니다.



이번 임무에선 브라질과 인도의 소형위성 8기가 발사체에 실려 상공 약 500km 우주 공간으로 보내질 계획이었습니다.



민간기업 발사로 첫 성공 사례가 될 수 있었지만, 다음을 기약하게 됐습니다.



'한빛 나노'의 1단 로켓은 파라핀계 고체연료로 25톤급 추력을 내고, 2단엔 메탄 연료를 사용했습니다.



누리호 1단 추력의 8% 수준이지만 소형 위성에 적합한 발사체로 우주 산업 경쟁력을 키울 수 있다는 평가를 받았습니다.



이노스페이스는 발사 종료 원인을 확인하기 위해 데이터를 확보해 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 이상민)