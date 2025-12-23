뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

나랏돈 씀씀이 한눈에…결산보고서에 현금흐름표 공개

최승훈 기자
작성 2025.12.23 15:26 조회수
나랏돈 씀씀이 한눈에…결산보고서에 현금흐름표 공개
▲ 기획재정부 중앙동 청사

일반 국민이 국가의 돈 씀씀이를 쉽게 파악할 수 있도록 결산보고서 공개 방식이 전면 개편됩니다.

기획재정부는 '2025년 회계연도' 결산부터 국가결산보고서를 개편·적용한다고 오늘(23일) 밝혔습니다.

정부는 내년부터 현금흐름표를 재무제표에 신규로 포함합니다.

국가의 현금흐름을 운영활동, 투자활동, 재무활동으로 나눠 활동별 조달의 원천·사용 결과 등 상세 현금흐름을 쉽게 파악할 수 있게 했습니다.

8쪽에 달해 국민이 쉽게 파악하기 어려웠던 재정상태표는 1쪽으로 볼 수 있도록 간소화합니다.

재정운용표도 개편합니다.

'부처별 재정운영표'를 15대 분야별 사업원가를 집계하는 '분야별 재정운영표'로 개편합니다.

수익(국세·부담금 등)과 비용(국고보조·인건비·운영비) 측면에서 각각의 세부 구성내역을 볼 수 있도록 성질별 재정운용표도 포함합니다.

주석체계도 개편합니다.

주석, 필수보충정보, 부속명세서를 주석으로 통합·단일화합니다.

재무제표 간소화에 따라 축소된 계정과목별 세부 정보를 주석에 포함합니다.

개편된 국가결산보고서는 내년 5월 국회 제출됩니다.

(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지