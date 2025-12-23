한국, 5대 제조업서 반도체 빼고 중국에 다 추월 당해

▲ 중국 상하이 컨테이너 터미널

이미지 확대하기

▲ 한·중·일 5대 주력 품목별 수출경쟁력 종합 순위 변화('19→'24)

중국이 5대 주력 제조업 분야에서 반도체를 제외하고 모두 한국과 일본을 추월한 것으로 나타났습니다.한국은 중국과 물량 경쟁을 펼치기보다는 기술력과 부가가치 중심으로 무게중심을 옮기는 전략이 필요하다는 제언이 나왔습니다.한국무역협회 국제무역통상연구원은 23일 '5대 주력품목 한·중·일 수출경쟁력 비교' 보고서를 발표했습니다.이에 따르면 2019년부터 2024년까지 한국은 반도체를 중심으로 경쟁력을 유지·강화한 반면, 중국은 반도체를 제외한 전통 제조업 전반에서 경쟁력을 크게 끌어올린 것으로 나타났습니다.이번 보고서는 반도체, 자동차, 기계, 철강·비철금속, 화학공업 등 5대 주력 제조업을 ▲ 세계 수출시장 점유율과 물량을 기준으로 한 양적 경쟁력 ▲ 글로벌 비교우위 및 부가가치를 반영한 질적 경쟁력을 종합해 3국의 경쟁력을 비교했습니다.지난 5년간 한·중·일 3국의 순위 변화를 살펴보면 중국의 약진이 두드러졌습니다.중국은 반도체를 제외한 대부분의 품목에서 수출 규모와 경쟁력 수준 모두 한국과 일본을 앞섰습니다.기계와 화학공업에서 기존 우위를 유지한 데 이어 자동차와 철강 분야에서도 한국과 일본을 제치고 경쟁력이 가장 높은 수준으로 올라섰습니다.대규모 생산을 바탕으로 수출 물량을 확대하는 한편, 고부가가치 제품 비중을 빠르게 높인 점이 주된 배경으로 꼽힙니다.한국은 반도체 분야에서 경쟁력이 뚜렷하게 강화되며 2위에서 1위로 올라섰습니다.인공지능(AI) 확산에 따른 고부가 메모리 반도체 수요 증가와 한국산 반도체에 대한 탄탄한 실수요가 영향을 미친 것으로 분석됩니다.다만, 자동차는 한국의 수출 물량과 시장점유율이 확대됐지만, 가격 경쟁력과 친환경차 생산 확대를 앞세운 중국에 밀려 경쟁력 순위가 3위로 하락했습니다.기계와 철강·비철금속 수출도 각각 일본과 중국보다 경쟁력이 약화한 것으로 나타났습니다.진옥희 무협 연구원은 "중국의 수출경쟁력 강화는 특정 산업에 국한된 현상이 아니라 제조업 전반에 걸친 구조적 변화로 봐야 한다"며 "우리 수출은 물량 경쟁보다는 기술력과 부가가치 중심으로 무게중심을 옮겨야 하며, 반도체 등 경쟁우위 분야에서는 격차를 더욱 확대하고 경쟁이 심화하는 산업은 시장·품목별 전략을 세분화하는 등 보다 정교한 대응 전략이 요구된다"고 밝혔습니다.(사진=한국무역협회 제공, AP, 연합뉴스)