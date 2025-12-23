미·인니, 관세 협정 모든 쟁점에 합의…내년 1월 양국 정상 서명

▲ 프라보워 인도네시아 대통령(왼쪽)과 트럼프 미국 대통령

인도네시아와 미국이 관세 협정과 관련한 모든 핵심 쟁점에 합의하고, 이르면 내년 1월 양국 정상의 서명을 추진하기로 했습니다.현지시간으로 오늘(23일) 로이터 통신 등에 따르면 아이를랑가 하르타르토 인도네시아 경제조정부 장관은 미국 워싱턴에서 제이미슨 그리어 미국무역대표(USTR)와 회담한 뒤 합의 사항을 발표했습니다.아이를랑가 장관은 "상호 관세협정 문서에 규정된 모든 실질적 쟁점에 관해 양측이 합의했다"며 "미국은 인도네시아의 핵심 광물에 접근하길 원했고 (인도네시아산) 팜유, 차, 커피의 관세를 면제하기로 했다"고 말했습니다.인도네시아는 세계 최대 팜유 수출국이자 주요 커피 원두 공급국입니다.이어 아이를랑가 장관은 자국 언론과 영상 브리핑에서 "핵심은 미국 제품에 균형 잡힌 시장 접근권을 제공하고 동시에 인도네시아 (제품)의 미국 시장 진출권을 확보하는 것"이라고 강조했습니다.프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 이르면 내년 1월 회담을 한 뒤 상호 관세협정에 서명할 예정입니다.앞서 미국은 지난 4월 인도네시아에 국가별 관세(상호관세) 32%를 부과했고, 무역 협상을 통해 지난 7월에는 이를 19%로 낮췄습니다.이에 따라 미국으로 수출하는 인도네시아산 제품에는 19%의 관세를 부과하고, 인도네시아로 수출하는 미국산 제품에는 관세를 부과하지 않기로 했습니다.이후 양국은 최근까지 무역 협정의 세부 사항을 놓고 계속 논의했습니다.USTR 자료에 따르면 지난해 인도네시아를 상대로 한 미국의 상품 무역 적자는 179억 달러(약 26조 5천억 원)를 기록해 전년 대비 5.4% 늘었습니다.올해 1월부터 10월까지 양국 교역 규모는 362억 달러(약 53조 7천억 원)로 인도네시아가 149억 달러(약 22조 1천억 원) 흑자를 기록했습니다.인도네시아 입장에서 미국은 두 번째로 큰 수출 시장입니다.(사진=AP, 연합뉴스)