뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

서귀포 앞바다서 세계 첫 신종 '쏙류' 발견…수천 개체 서식

박세용 기자
작성 2025.12.23 14:25 조회수
서귀포 앞바다서 세계 첫 신종 '쏙류' 발견…수천 개체 서식
▲ 신종 쏙류

제주 서귀포 앞바다에서 세계에서 처음으로 발견된 신종 쏙류가 포착됐습니다.

국립생물자원관은 지난 8월 서귀포 문섬 연안 수심 40m 지점에서, 모래 경사면에 굴을 파고 사는 신종 쏙류를 확인했다고 밝혔습니다.

이번에 발견된 종은 전 세계적으로 8종만 알려진 '가이시마쏙' 속에 속하며, 기존 종들과는 형태와 유전적 특성이 뚜렷하게 다른 것으로 확인됐습니다.

연구진은 현장의 굴 분포로 미뤄볼 때, 해당 지역에 최소 수천 개체 이상이 서식하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.

이와 함께 지난 4월에는 같은 지역에서 국내에서는 한 번도 발견된 적이 없는 미기록 게붙이류, '포르셀라넬라 하이가에'의 서식도 확인됐습니다.

열대와 아열대 연안에 주로 분포하는 이 게붙이류는 바다조름류와 공생하며 플랑크톤을 여과해 먹는 것이 특징입니다.

국립생물자원관은 추가 조사를 통해 서식 규모를 파악하고, 학계 보고를 거쳐 이들 종을 국가생물종목록에 정식 등록할 예정입니다.

(사진=국립생물자원관 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지