[인터뷰] 윤희숙 "서학개미·기업 팔 비틀지 말고, 경제팀 교체해야"

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 윤희숙 전 국민의힘 혁신위원장

--------------------------------------------



● 윤희숙 전 국민의힘 혁신위원장 인터뷰



윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장

"이 대통령, 국민들 정쟁의 늪에 묶어놓는 국정 운영하고 있어"

"환율 안정화 최고 대안은 경제팀 전격 교체하는 것"

"대미투자 확정으로 환율 5~10% 인상 이미 예상돼‥경제팀 선제 대응했어야"

"경제팀, 대책 없이 국민 탓하고 기업 팔 비틀기만 하고 있어"

"통일교 특검, 계산보다 정교유착 뿌리 뽑는 것이 중요"

"장동혁 '헌재 결정문에 내란죄 없다' 발언, 법적 절차 기다려보자는 의미인 듯"

"이재명 정부에 국민 걱정 많아‥국정 견제할 건강한 야당 세력 필요"

"국힘, 변화 타이밍 놓쳐 아쉬워"

"장동혁 변화 선언, 국민들에게 진정성 보이는 행보하는 것이 가장 중요"

"장동혁-한동훈 갈등, 직접 만나서 해결해야"

"국힘, 선거 이기려면 경선룰 건들지 말아야"





▷ 편상욱 / 앵커 : 정치권 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 오늘은 국민의힘 혁신위원장을 지낸 윤희숙 전 의원과 함께 하겠습니다. 윤 전 의원님 어서 오세요.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 네 오랜만입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 최근에 이재명 대통령 업무보고를 비롯해서 정부에 대한 쓴소리를 SNS에 많이 올리시더군요. 이재명 정부 6개월 어떻게 평가하십니까?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 우리 국민들의 여망이라고 하면 저는 나라가 좀 앞으로 가는 느낌을 갖고 싶다. 이게 국민들의 여망 같습니다. 그런데 지난 6개월 동안 국민들이 그런 마음을 느끼시지 못했을 것 같아요. 왜냐하면 굉장히 국민들을 정쟁의 늪에 묶어놓는 지금 국정 운영을 하고 있거든요. 업무보고 얘기를 안 할 수가 없는 것이 오늘 업무보고가 끝나고 이재명 대통령께서 공직자는 국민을 무서워해야 된다. 이런 말씀을 하셨더라고요. 저는 대단히 맞는 말씀이라고 생각하지만 우리 국민을 가장 안 무서워하고 얕잡아 보는 분이 이재명 대통령 같습니다. 왜냐하면 업무보고하는 과정에서 편 갈라서 상대방을 조롱하고 무시하고 거기에 그치지 않고 ‘탈모약이 생존이다, 환단고기는 왜 연구 안 하냐’ 이러면서 국정 시스템과 원칙을 아주 경시하는 모습을 보였어요. 저는 이 업무보고를 보면서 오늘 이재명 대통령의 발언을 정말 그대로 좀 돌려드리고 싶어요. 그렇게 국민을 얕잡아보고 경시하면, 국민을 무서워하지 않으면 정말 오래 못 간다, 이런 말씀 드리고 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 경제 전문가시니까 지금 경제에 대한 이야기도 좀 여쭤보겠습니다. 지금 무엇보다 가장 큰 비상인 게 환율입니다.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 맞습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 오늘도 보니까 1,480원을 또 넘었더라고요.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 맞습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 정부가 내놓는 대책들이 다 백약이 무효인 것 같은데 어떻게 보고 계세요?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 저는 지금 환율 시장에서 참여하고 있는 주체들의 불안감을 없애고 좀 안정감을 찾을 수 있는 가장 좋은 대안은 우리 경제팀을 전격 교체하는 거예요. 왜냐하면 제가 좀 불만을 얘기하지 않을 수 없는데 이 3,500억 대미 투자가 결정된 그 순간에 그것이 우리 외환에 가져오는 영향이 한 5%에서 10% 정도 인상이 될 거다라는 것은 전문가들이 다 예측했던 겁니다. 그렇다면 경제팀이 그것을 선제적으로 대응을 했어야 돼요. 가장 중요한 선제적인 대응은 미국과의 통화 스와프죠. 미국은 아르헨티나 같은 나라한테도 통화 스와프를 체결하지 않았습니까? 그런데 우리 경제팀은 뭐를 했냐면 ‘기록에 남기기에도 뭐 할 만큼 너무나 잘 된 거다.’ 이렇게 자화자찬을 하고 그리고는 환율이 막 올라가니까 이 경제팀이 정책실장부터 기재부 장관, 경제수석 다 공통적으로 뭐를 했냐면 ‘서학 개미 탓이다. 뭐 좌시하지 않겠다. 수수방관하지 않겠다.’ 이러면서 국민들을 막 그 탓을 한 거예요. 그리고는 이제 와서는 경제 플레이어들의 팔을 비틀고 있습니다. 국민연금, 기업, 뭐 금융회사 팔 비틀기를 하고 있어요. 지금 이렇게 팔을 세게 비틀면 요만큼의 효과는 있겠죠. 그렇지만 기본적으로 외환 플레이어들을 더 불안하게 하는 겁니다. 이렇게 무능하고 국민 탓만 하는 경제팀한테 이게 외환 시장에서 정말 안정감을 느낄 수 있을까요? 저는 이 경제팀 전격교체하고 새해를 맞아야 한다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 경제팀이 교체한다면 어떤 정책을 펼쳐야 지금 환율이 안정이 되겠습니까?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 지금 그 교체하는 시그널 자체가 우리 팔을 비트는 정책보다는 좀 우리가 좀 근본적으로 외환의 안정을 위한 정책을 하겠다라는 시그널을 플레이어들한테 준다고 저는 생각을 합니다. 기본적으로 달러가 들어올 수 있는 환경을 만들어줘야 하고요. 그리고 달러가 머물러야 됩니다. 그렇다면 우리 경제 환경이 제대로 굴러갈 수 있는, 개혁을 우리가 지향한다는 시그널을 주는 거죠. 당연히 그것은 장기적이고 구조적인 문제이기 때문에 하루아침에 되지는 않습니다. 그렇지만 국민 탓만 하고 자화자찬하다가 이렇게 타이밍을 다 놓친 다음에 팔 비틀기만 하는 팀을 그대로 두는 것하고는 시그널이 완전히 다른 시그널이 되겠죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 심리도 중요합니다만 사실은 IMF 경제 위기를 겪어본 우리로서는 ‘이거 또다시 외환위기가 오는 것 아니야?’ 이런 불안감까지 많이 하시는 분들은 같거든요. 우리나라 외환보유고는 충분한 겁니까?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 충분하다고는 할 수 없지만 그때와는 질이 다르죠. 그때는 정말 금고의 바닥이 보이던 수준이었고 지금은 그 정도는 아닙니다. 그 정도는 아니면서 3,500억 대미 투자가 굉장한 부담이 되고 있는 수준이죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 통일교 특검 얘기도 좀 해보죠. 민주당이 ‘통일교 특검을 언감생심 꿈도 꾸지 마라’, 이러다가 단 하루 만에 입장을 변경해서 전격적으로 수용을 했어요. 왜 그런 거라고 보세요?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 여러 가지 계산이 있겠죠. 그런데 여러 가지 계산이 있겠지만 ‘우리보다 너희들이 더 불리해’, 이런 계산도 있을 수 있고 ‘국민들이 워낙 원하시니까 안 들으면 큰일 나겠다’, 이런 계산도 있겠지만 그것보다는 우리가 그 근본적인 문제를 생각해 봐야 될 시점인 것 같아요. 뭐냐 하면 우리 정치가 얼마나 망가졌냐면 이런 특정 종교 세력이 자신들의 이해를 추구하기 위해서 정치권을 기웃거렸고, 그리고 그 기웃거리는 종교 세력과 손발을 맞춘 정치인이 여야에 걸쳐서 지금 분포하고 있다는 거잖아요. 그렇다면 이분들은 국민들이 모를 줄 알고 그랬겠죠. 국민들은 설마 설마 우리 정치가 그 정도까지라고는 생각을 안 했을 텐데 이렇게 꼬리가 밟혔으니 이제는 정말 근원부터 발본색원해서 이 문제를 뿌리 뽑아야 된다. 이게 훨씬 더 중요한 문제 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 민주당에서는 어제 나왔던 박수현 수석대변인이 그렇게 비유를 하더라고요. 우리가 자꾸 이걸 안 받는 척한 것은 살수대첩이다. 그래서 살수를 적군이 건너올 때까지 기다렸다가 볼을 터뜨리는 전략인데 박수현 대변인의 얘기를 해석을 하면 살수에 빠져 죽을 사람이 민주당보다는 국민의힘이 훨씬 더 많다, 이런 뜻이거든요.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 그러니까 그런 해석을 할 가치도 없는 말이라고 저는 생각해요. 그러니까 안 했으면 좋았겠지만 국민들이 워낙 원하시니까 그렇게 지금 넘어간 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 장동혁 대표가 24시간의 필리버스터를 끝냈습니다. 결국은 법안은 통과됐습니다만 제1야당 대표가 필리버스터에 나선 것부터 시작해서 최장 기록까지 한꺼번에 깨버렸거든요. 왜 이랬다고 생각하세요?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 우리 장 대표님께 진짜 고생하셨다는 말씀 전해 드리고요. 그런데 또 안타까운 마음은 또 있는 거죠. 왜냐하면 우리 당 대표라고 하면 감독 또는 골키퍼 이런 역할들을 종합적으로 하셔야 되는 분이 맨 전선에 나오셔서 24시간을 그렇게 하시는 걸 보고 이렇게 마음이 아프셨을 거예요, 많은 분들이. 그런데 그 정성호 장관인가요? 그분이 페이스북에 메시지를 올리셨더라고요. 장 대표가 24시간 하는 걸 자기가 옆에서 지켜봤는데 ‘우리 정치의 대화와 타협이 실종된 이런 모습이 대단히 안타깝다.’ 이런 메시지를 올렸어요. 그래서 저는 그 메시지가 상당한 울림을 갖고 있다고 생각을 합니다. 그래서 지금 이런 정치를 극복하고 나라가 좀 앞으로 가게 하기 위한 그런 개혁과 혁신을 이제는 장동혁 대표가 또 앞장을 서야 되는 그런 상황이라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장동혁 대표가 맞이하고 있는 이 당 내외 여러 가지 도전에 대해서 장 대표의 최장 시간 필리버스터가 어느 정도 효과가 있다고 보십니까?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 부수적인 효과가 어떻게 나타날지는 저는 그렇게 중요하다고 생각 안 합니다. 지금 당 대표가 맨 전선에 나와서 24시간을 버티고 한 것 자체가 대단하기도 하지만 어떤 의미에서 씁쓸하기도 한 거고 항상 그다음이 중요한 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 장동혁 대표 필리버스터 길었습니다만 한 가지 이야기가 또 화제를 끌고 있습니다. ‘헌법재판소 결정은 어디에도 계엄이 곧 내란죄를 의미한다는 내용은 찾아볼 수 없다.’ 이렇게 얘기를 했는데요. 이 얘기부터 잠깐 들어보겠습니다. // 헌법재판소가 윤석열 전 대통령을 파면을 했지만 주문에는, 판결문에는 내란죄라는 조항이 없다. 즉 계엄은 했지만 내란은 아니었다는 주장으로 들릴 수 있는 건데요. 어떻게 받아들이시나요?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 글쎄 뭐 저 말씀은 법조인으로서 하신 말씀 같습니다. 내란인지 아닌지 아직 알 수 없다는 말씀이신 것 같고 내란이 아니라는 말씀도 또 아니신 것 같아요. 저 말씀은 지금 법적인 절차로 넘어가 있으니 그것을 기다려보자라는 말씀으로 저는 들었습니다. 그리고 저분이 지금 우리 장동혁 대표가 일단 변화하겠다라고 지금 말씀하셨잖아요. 그 과정속에 있는 만큼 저분이 저 얘기를 아주 큰 의미를 담아서 내란이 아니다. 그렇게 뭐랄까요. 선언적으로 선언하신 거는 저는 그렇게 듣지는 않았습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 윤희숙 전 혁신위원장 얼마 전에 ‘보수 재건의 길’이라는 주제로 경기도에서 당원들한테 이야기를 하신 적이 있죠. 이 대통령이 파면하지 않는 건 국민들이 ‘그래, 쟤들이 훨씬 잘해’라고 인정하는 정치 세력이 없어서다, 이렇게 얘기를 하셨던데 이건 무슨 뜻입니까?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 지금 이재명 정권의 경제 정책을 비롯해서 사법 파괴라든가 국민들이 굉장히 걱정하고 계세요. 나라가 어디로 가느냐. 그런데 그것을 견제해야 할 야당 세력에 대해서 국민들이 또 불안해하는 마음이 없지 않아 있습니다. 지금 우리나라가 앞으로 가게 만들기 위해서는 국정을 견제하는 건강한 야당 세력이 무엇보다도 중요하다. 우리가 참 정신 차려야 한다. 마음을 모아야 한다. 이런 취지의 말씀이었어요. 그래서 제가 그걸 분당 갑, 경기도 우리 당원들 앞에서 말씀을 드렸는데 다들 대단히 공감을 해 주시더라고요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 윤희숙 전 혁신위원장 지난 7월에 당을 향해서 내놓았던 혁신안도 잠깐 듣고 이야기 이어가 보겠습니다. // 계엄에 사과하지 않는 분들 인적 쇄신을 해야 한다, 이렇게 주장을 하셨었는데 그때하고 비교해서 지금 당의 모습은 어떻습니까.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 그때 했었더라면 정말 좋았겠죠. 참 대선 패배 이후에 당이 변화하기에 가장 좋은 시점이었는데 그것을 당이 타이밍을 놓친 것은 대단히 아쉬운 일입니다. 그런데 지금 지도부가 들어서고 5개월 동안 지지율에서 객관적인 국민의 평가가 드러나는 것을 보면 지금 혁신의 필요성이 점점 더 절박해지고 있습니다. 그리고 당내에서도, 지도부도 그것을 느끼고 있다고 생각을 합니다. 그런 결과로 지금 당 대표도 변화하겠다. 이제부터는 변화해야 할 시점이다라고 말씀을 하신 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장동혁 대표가 이제는 변해야 할 시점이다, 이렇게 얘기를 했습니다만 당 안팎에서는 그럼 구체적으로 어떻게 변화해야 하느냐, 여기에 대한 답이 없다. 이런 비판이 있죠.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 비판은 있으나 일단은 잠깐은 지켜봐야 할 시점이 아닌가 싶어요. 어떻게 갈 것인가에 대해서 본인이 생각하는 바가 있을 것이고 지금 변화하겠다고 선언만 한 상태입니다. 그런데 선언만 해서 혁신이 되는 건 아니죠. 당 대표가 당의 총의를 모아야 하고 국회의원들의 총의도 모아야 하고 당원들의 마음도 모아야 하기 때문에 이 다음 단계에서 어떻게 진정성 있는 그런 행보를 보일 것인지가 우리가 지금 좀 봐야 하는 시점입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 어떻게 변화해야 한다고 보십니까. 제언을 하신다면요.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 제가 혁신위원장을 할 때 많은 제언을 했기 때문에 지금 그 제언을 되풀이할 필요는 없고요. 가장 중요한 것은 우리 당 대표가 국민들에게 진정성을 보이는 행보를 해야 한다는 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네. 지금 국민의힘 내부에서 또 한 가지 논란이 되는 게 바로 이 한동훈 전 대표의 당원 게시판 논란이잖아요 이 문제는 어떻게 풀어야 한다고 보세요?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 이게 오래된 일이지 않습니까. 어제 오늘의 일이 아니에요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 1년 됐죠.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 두 분의 갈등이 이제는 두 분만의 갈등이 아니고 국민과 지지자 모두의 실망과 걱정을 사고 있습니다. 그래서 이 개인 두 사람이라는 개인이 당을 훼손하는 것을 더 이상 용인해서는 저는 안 된다고 생각하고요. 장동혁 대표와 한 전 대표 두 분이 만나야 한다고 생각합니다. 이걸 매스컴을 통해서 서로 비난하는 게 더 이상 저는 계속돼서는 안 된다고 생각하고 두 분이 만나서 서로 요구할 것 그리고 양보할 것 그래서 합의에 이르는 것. 그것을 분명히 해내야 한다고 생각을 하고요. 그런데 가장 중요한 것은 그 과정에서 마치 두 사람이 코너에 몰리니까 정략적인 결탁을 한다든가, 담합을 한다든가 이런 모습을 국민들한테 주면 또 안 만나느니만 못한 겁니다. 그래서 굉장히 깨끗하고 투명하게 당의 미래를 위해서 두 사람이 무엇을 약속했는지를 국민들한테 보이고 검사를 맡고 그리고 당원들한테 당의 미래에 대해서 희망을 갖게끔 하는 것. 그래서 앞으로 두 사람의 행보가 그 합의된 내용에 근거해서 평가될 수 있도록. 그래서 우리 당원들이 앞으로 우리 당 이렇게 가면 될 것 같아. 이런 희망을 가질 수 있도록 하는 게 지금 두 사람이 해야 할 가장 중요한 일이라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘으로서는 두 사람이 함께 협력을 하는 모습이 가장 다행스러운 일이 되겠습니다만 일각에서는 지금 당의 내홍 사태가 2017년 박근혜 전 대통령 탄핵 당시와 비슷하다. 그래서 결국 계파별로 싸우다가 당이 쪼개지는 일이 있었지 않습니까. 그렇게 될 가능성도 없지는 않잖아요?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 글쎄요, 저는 외부 평론가가 아니기 때문에 그것도 가능성이 있네, 없네, 이런 얘기를 분석적으로 할 필요는 없고요. 저는 정치는 가능성의 예술이라고 하지 않습니까. 못 할 일이 없는 거죠. 지금 장동혁 대표와 한 전 대표가 당을 생각하는 사람들이라는 걸 우리가 믿는다면 그 둘이 당의 지지자들에게 희망을 갖게 하고 위안하게 하는 그런 행보를 보여야 한다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 지난 주말에 한동훈 전 대표가 킨텍스에서 토크 콘서트를 했잖아요. 그때 저는 어떤 말을 캐치를 했냐 하면 ‘잘못을 인정할 줄 아는 것도 용기입니다.’ 즉 장동혁 대표가 계엄 옹호 이런 것들을 인정을 하고 한다면 나랑 당신이랑 힘 합칠 수 있어, 이런 얘기로 들렸고요. 장동혁 대표는 또 이제 ‘변화해야 할 시점이다.’ 그러니까 둘이서 뭔가 일을 도모하는 건가? 이런 예감도 가졌거든요.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 그래야 되겠죠. 장동혁 대표도 한 전 대표한테 하고 싶은 얘기가 있지 않겠습니까. 그러니까 그 두 분이 만나서 허심탄회하게 얘기하고 미래를 위한 청사진을 그렸으면 좋겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이제 곧 지방선거입니다. 6월 3일, 이제 6개월 남짓 남은 건데 6개월도 안 남았죠. 6개월도 안 남았는데 지금 지방선거 경선 룰을 놓고서 또 계파 간의 온도 차가 크지 않습니까? 당심 50, 민심 50 현재 그런데 이것을 당심 70%로 올리자, 이런 얘기가 지금 지도부에서 나오고 있어요. 국힘 지방선거기획단에서 나온 얘기입니다. 이건 어떻게 보십니까?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 각자의 판단이 있습니다. 저도 판단이 있어요. 그렇지만 이 경선 룰을 경선이 다가왔을 때 만지는 것은 쓸데없는 오해를 불러일으켜요. 특정인의 유불리를 위해서 뭔가 룰을 건드린다는 오해를 받기 때문에 우리가 정말 이 선거를 이기기 위해서는 경선 룰은 지금 건드리지 않는 것이 답이라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 나경원 의원이 지금 지방선거 총괄기획단장이잖아요. 당원 투표 비중 70%를 확대하는 권고안을 당 지도부에 보고하겠다고 했어요. 권고안은 최고위원회 논의를 거쳐서 확정될 예정인데 이대로 확정된다면 그럼 국민들의 마음을 잃게 될 수가 있다, 이렇게 보시는 건가요?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 그럴 위험이 저는 상당히 있다고 생각하고요. 지도부가 지금 이 절박한 선거에 대해서 가벼운 결정을 내릴 거라고 저는 생각하지 않습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 당내 이런 혼란에 대해서 특히 수도권 후보들 걱정이 크지 않습니까? 어떻게 보세요. 수도권에서 더 불리할 것이다.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 저희 작년 총선 이후로 중수청(중도·수도권·청년층) 얘기 굉장히 많이 했지 않습니까. 수도권의 마음을 얻어야 한다. 그런데 사실 거의 2년에 가까운 세월을 지금 흘려보냈죠. 대단히 아쉬운 일입니다. 그런데 선거가 지금 닥친 입장에서는 지금 할 수 있는 일을 해야 하고요. 지금 수도권의 민심을 당심이 최대한 쫓아가서 그 수도권의 민심을 우리가 얻게 되기 위해서는 제일 중요한 일은요. 지도부가 스스로의 손을 묶는 겁니다. 그게 무슨 뜻이냐 하면 지도부가 특정인을 유리하게 하기 위해서 뭔가 영향력을 행사하는 순간 수도권의 민심하고 점점 멀어지거든요. 그러니까 당원들의 경선 과정에서 자유로운 선택을 완전히 보장해야 합니다. 그게 지금 닥친 상황에서 우리 당 지도부가 해야 하는 일이고 또 승률을 조금이라도 높이기 위해서 할 수 있는 일입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 지금 어차피 정치인은 선거로 평가받는 거 아니겠습니까.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 그렇죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 지금 이대로 당이 분열상만 계속 보인다면 당내 분들의 걱정이, TK 그러니까 대구시장하고 경북지사 빼고는 나머지 다 필패다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 어떤 전략으로 나가야 그나마 국민의힘의 전세를 역전시킬 계기가 될 수 있다고 보십니까?



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 지금 그런 비관적인 예측에 저는 동의하지 않지만, 지금 아까 우리 장 대표님과 한 전 대표님의 어떤 희망을 주는 행보도 대단히 중요하고요. 그리고 지금 말씀드린 것처럼 경선 과정에서 당이 어떤 구태스러운 모습을 보인다거나 지도부가 당심을 민심으로부터 더 떨어뜨리는 그런 행보를 보이면 정말 치명적이라고 생각합니다. 이 선거가 우리 당에게 다시 한번 일어설 수 있는, 굉장히 중요한 계기가 될 수 있다고 저는 생각하고 그렇게 만들기 위해서는 정말 우리 당을 사랑하는 당원들이 자율적으로 결정할 수 있도록 경선 과정에서 지도부가 스스로 손을 묶어야 한다는 것 저는 그게 대단히 중요하다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 윤희숙 전 국민의힘 혁신위원장이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 윤희숙 / 전 국민의힘 혁신위원장 : 감사합니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)