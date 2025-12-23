뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] 추천권·민중기 의혹…통일교 특검법 '산 넘어 산'

SBS 뉴스
작성 2025.12.23 15:40 조회수
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 장윤미 더불어민주당 대변인, 윤기찬 국민의힘 법률위 부위원장
--------------------------------------------

● 통일교 특검 '동상이몽'

장윤미 / 더불어민주당 대변인
"통일교 측 진술·증거 보면 민주-통일교 연결고리 가능성 낮아"
"비교섭단체, 통일교와 무관하다고 볼 수 없어‥공정한 추천 진행 있어야"
윤기찬 / 국민의힘 법률위 부위원장
"통일교 특검, 정치권의 칼 아닌 국민의 칼이 되어야‥'제3자 추천' 해야"
"통일교 특검, 민중기 특검 은폐 의혹 포함하는 게 정의에 맞아"

● '2차 특검'도 현실화?

장윤미 / 더불어민주당 대변인
"2차 종합특검, 지방선거 판 흔들 정도의 정치적 영향 제한적일 것"
"전재수 수사, 성과 거둘지 의문‥정치자금법 위반 해당 여부 따져야"
윤기찬 / 국민의힘 법률위 부위원장
"민주, 지방선거 위해 국민 세금으로 '2차 특검'하려 해‥철회해야"
"경찰, 공소시효 임박해 수사 시간 부족‥기소 후 수사 가능성"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지