[여담야담] 추천권·민중기 의혹…통일교 특검법 '산 넘어 산'

■ 대담 : 장윤미 더불어민주당 대변인, 윤기찬 국민의힘 법률위 부위원장

● 통일교 특검 '동상이몽'



장윤미 / 더불어민주당 대변인

"통일교 측 진술·증거 보면 민주-통일교 연결고리 가능성 낮아"

"비교섭단체, 통일교와 무관하다고 볼 수 없어‥공정한 추천 진행 있어야"

윤기찬 / 국민의힘 법률위 부위원장

"통일교 특검, 정치권의 칼 아닌 국민의 칼이 되어야‥'제3자 추천' 해야"

"통일교 특검, 민중기 특검 은폐 의혹 포함하는 게 정의에 맞아"



● '2차 특검'도 현실화?



장윤미 / 더불어민주당 대변인

"2차 종합특검, 지방선거 판 흔들 정도의 정치적 영향 제한적일 것"

"전재수 수사, 성과 거둘지 의문‥정치자금법 위반 해당 여부 따져야"

윤기찬 / 국민의힘 법률위 부위원장

"민주, 지방선거 위해 국민 세금으로 '2차 특검'하려 해‥철회해야"

"경찰, 공소시효 임박해 수사 시간 부족‥기소 후 수사 가능성"



