[여담야담] 역대 최장 24시간 필리버스터…장동혁의 노림수는?

[편상욱의 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 장윤미 더불어민주당 대변인, 윤기찬 국민의힘 법률위 부위원장
--------------------------------------------
● 역대 '최장' 필리버스터
장윤미 / 더불어민주당 대변인
"장동혁, 좁아진 정치적 입지를 타개하려는 모멘텀(계기)으로 삼으려 한 듯"
윤기찬 / 국민의힘 법률위 부위원장
"장동혁 필리버스터, 당 위기 타개 위한 노력‥국힘 변화의 시발점 될 수도"
● 본회의 통과.‥우려 지속
장윤미 / 더불어민주당 대변인
"내란재판부법, 위헌적 요소 모두 제거‥법의 완성도 높아"
윤기찬 / 국민의힘 법률위 부위원장
"서울고법, 내란재판부법 인정한 게 아닌 예규에 따라 준비한 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스부)
댓글