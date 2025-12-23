월평균 38만 원 사망보험금 유동화…내년부터 전 생보사 확대

▲ 이억원 금융위원장이 지난 10월 서울 중구 한화생명 시청 고객센터에서 사망보험금 유동화 출시일에 맞춰 준비상황을 점검하고 있다.

사망보험금을 연금처럼 나눠 받을 수 있는 '사망보험금 유동화'로 월평균 37만 9천 원이 지급되는 것으로 나타난 가운데 내년부터 전체 생명보험회사에서 해당 제도를 이용할 수 있게 됩니다.금융위원회는 현재 5개 생명보험사에서 운영 중인 사망보험금 유동화 상품을 내년 1월 2일부터 전체 생명보험사 19곳으로 확대해 출시한다고 23일 밝혔습니다.대상 계약은 약 60만 건, 가입 금액 기준으로는 25조 6천억 원 규모입니다.사망보험금 유동화는 종신보험 계약자가 사망 전에 보험금의 일부를 연금 형태로 미리 수령할 수 있도록 한 제도입니다.지난 10월 30일 도입 이후 12월 15일까지 총 1천262건이 신청돼 총 57억 5천만 원(초년도 지급액)이 지급됐습니다.1건당 평균 유동화 금액은 약 455만 8천 원으로 월 환산 시 약 37만 9천 원입니다.이는 노후 적정 생활비(국민노후보장패널조사 기준)인 월 192만 원의 약 20% 수준이라고 금융위는 설명했습니다.평균 신청 연령은 65.3세였습니다.유동화 비율은 평균 89.4%, 유동화 기간(연금 지급 기간)은 약 7.8년입니다.금융위는 "소액의 보험금이라도 유동화 비율을 높이고, 지급 기간을 단축하는 방식으로 제도를 활용하고 있다"고 설명했습니다.금융당국은 사망보험금 유동화 대상 계약을 보유한 소비자에게 오는 24일부터 보험사별로 문자나 카카오톡을 통해 개별 안내할 예정입니다.또 준비가 완료된 보험사부터 비대면 가입도 허용해 내년 1월부터 순차적으로 시행합니다.비대면 가입 시에도 유동화 비율과 기간에 따른 비교표 제공과 주요 사항 설명은 의무화됩니다.(사진=연합뉴스)