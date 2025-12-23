일 100명 중 64명꼴 원전 재가동 지지…반대의 2배 수준

▲ 일본 원자력발전소

일본 정부가 2011년 동일본 대지진 이후 한동안 가동을 전면 중단한 원전의 재가동 정책을 추진하는 가운데 원전 재가동을 찬성하는 일본인이 반대하는 이의 2배 수준인 것으로 조사됐습니다.산케이신문은 지난 20∼21일 후지뉴스네트워크(FNN)와 함께 1천21명을 상대로 전화 설문한 결과 64.4%가 원전 재가동을 지지한다고 응답했다고 23일 보도했습니다.'지지하지 않는다'는 응답률은 29.1%였습니다.다만 지역별로는 차이를 보여 내달 부분 재가동될 전망인 도쿄전력 가시와자키·가리와 원자력발전소(이하 가시와자키 원전)가 들어서 있는 니가타현을 포함한 혼슈 중부 북쪽 지역(호쿠리쿠신에쓰)에서는 '지지하지 않는다'는 응답률(49.7%)이 '지지한다'(46.1%)를 웃돌았습니다.반면 홋카이도에서는 '지지한다'는 응답률이 68.3%에 달했습니다.일본 정부는 2011년 후쿠시마 원전 사고를 계기로 전국 모든 원전 가동을 중단했다가 이듬해 재집권한 자민당이 원전 제로 정책을 백지화했습니다.그 뒤 안전 대책 보완 등을 거쳐 차례차례 원전을 재가동해 현재는 14기가 상업 운전을 하고 있습니다.특히 전날에는 원전 사고에 책임이 있는 도쿄전력의 가시와자키 원전도 지역 동의 절차를 사실상 마무리해 내달 20일께 재가동될 전망입니다.한편, 이번 설문조사에서 응답자의 75.9%는 다카이치 사나에 내각을 지지한다고 답했습니다.다카이치 총리의 지난달 7일 '타이완 유사시 개입' 시사 발언으로 중일 갈등이 촉발된 이후 일본 정부의 대응 자세에 대해서도 긍정적으로 평가한다는 응답자가 59.6%로 '그렇지 않다'((29.5%)를 크게 웃돌았습니다.(사진=게티이미지코리아)