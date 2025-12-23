일 100명 중 64명꼴 원전 재가동 지지…반대의 2배 수준

▲ 일본 원자력발전소
일본 정부가 2011년 동일본 대지진 이후 한동안 가동을 전면 중단한 원전의 재가동 정책을 추진하는 가운데 원전 재가동을 찬성하는 일본인이 반대하는 이의 2배 수준인 것으로 조사됐습니다.
산케이신문은 지난 20∼21일 후지뉴스네트워크(FNN)와 함께 1천21명을 상대로 전화 설문한 결과 64.4%가 원전 재가동을 지지한다고 응답했다고 23일 보도했습니다.
'지지하지 않는다'는 응답률은 29.1%였습니다.
다만 지역별로는 차이를 보여 내달 부분 재가동될 전망인 도쿄전력 가시와자키·가리와 원자력발전소(이하 가시와자키 원전)가 들어서 있는 니가타현을 포함한 혼슈 중부 북쪽 지역(호쿠리쿠신에쓰)에서는 '지지하지 않는다'는 응답률(49.7%)이 '지지한다'(46.1%)를 웃돌았습니다.
반면 홋카이도에서는 '지지한다'는 응답률이 68.3%에 달했습니다.
일본 정부는 2011년 후쿠시마 원전 사고를 계기로 전국 모든 원전 가동을 중단했다가 이듬해 재집권한 자민당이 원전 제로 정책을 백지화했습니다.
그 뒤 안전 대책 보완 등을 거쳐 차례차례 원전을 재가동해 현재는 14기가 상업 운전을 하고 있습니다.
특히 전날에는 원전 사고에 책임이 있는 도쿄전력의 가시와자키 원전도 지역 동의 절차를 사실상 마무리해 내달 20일께 재가동될 전망입니다.
한편, 이번 설문조사에서 응답자의 75.9%는 다카이치 사나에 내각을 지지한다고 답했습니다.
다카이치 총리의 지난달 7일 '타이완 유사시 개입' 시사 발언으로 중일 갈등이 촉발된 이후 일본 정부의 대응 자세에 대해서도 긍정적으로 평가한다는 응답자가 59.6%로 '그렇지 않다'((29.5%)를 크게 웃돌았습니다.
(사진=게티이미지코리아)
댓글