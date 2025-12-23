이 대통령 "연말연시 안전 대책, '과하다' 비난받을 정도로 조치"

▲ 이재명 대통령이 23일 부산 동구 해양수산부 청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 연말연시 안전 대책과 관련해 "과하다는 비난을 받더라도 위험이 최소화하도록 조치하는 것이 바람직하다"며 준비를 철저히 해달라고 당부했습니다.이 대통령은 해양수산부 부산 임시청사에서 현장 국무회의를 주재하면서 "국민 안전에 대한 일은 지나치게 (조치를) 하는 것이 부족한 것보다 수백 배는 낫다"며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 "특히 연례적으로 반복되는 행사의 경우 안전대책에 있어 방심하는 경우가 많다"며 "관계부처 및 지방정부는 많은 인파가 몰리는 행사의 안전 대책에 대해 이중, 삼중의 점검을 해달라"고 주문했습니다.이어 "안전 관련 인력도 최대한 많이 배치하고, 책임 있는 단체장이나 행사 주관자들이 각별한 주의를 기울여달라"고 당부했습니다.이 대통령은 또 "어제(22일) 대한노인회 회장단을 만나서 얘기를 들었는데, 한 분이 애국가의 배경 화면이 너무 오래됐다면서 최근 국가 발전상이나 국제적 위상 제고에 어울리는 배경 화면으로 바꿔 달라는 주문을 하더라"며 "국민의 자부심이 극대화할 수 있는 방안을 논의해달라"고 말했습니다.이어 "최근 한국인의 가치관 조사를 했는데, '희망하는 미래 한국의 상'에 대한 질문에 '정치적으로 민주주의가 성숙한 나라'를 가장 많이 꼽았다고 한다. 이제까지는 '경제적으로 부유한 나라'가 계속 1등이었는데 달라진 것"이라고 소개했습니다.그러면서 "국정을 하는 데 있어서도 이런 민주주의 가치를 더 깊이 생각해야 한다. (비상계엄 선포 사태가 있었던) 작년 12월 3일을 기점으로, 이제는 미래를 향해 희망을 갖고 뚜벅뚜벅 나아갈 수 있는 상황이 됐다"며 정치문화 발전에 힘써달라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)