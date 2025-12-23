서귀포 앞바다서 세계 첫 신종 '쏙류' 발견…수천 개체 서식

▲ 신종 쏙류

제주 서귀포 앞바다에서 세계에서 처음으로 신종 쏙류 1종이 발견됐습니다.국립생물자원관은 올해 8월 제주 서귀포 문섬 연안의 수심 40m 모래 경사면을 탐사하는 과정에서 굴을 파고 서식하는 신종 쏙류를 확인했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.이번에 발견된 쏙류는 전 세계적으로 8종만이 알려진 가이시마쏙 속에 속하는 종입니다.형태적·유전적 특성이 다른 종들과 뚜렷하게 달라 최근 신종으로 확인됐습니다.신종이 속하는 쏙과의 종들은 갯벌이나 바닷속 퇴적물에 굴을 파고 서식하는 것으로 알려졌습니다.현장에서 관찰된 굴의 분포를 고려할 때, 해당 지역에 수천 개체 이상 서식할 것으로 추정됩니다.이와 함께 올해 4월에는 같은 지역에서 게붙이류의 미기록종이 서식하는 걸 확인했습니다.미기록종은 국외에서 서식이 확인됐으나, 국내에서는 지금까지 발견된 적이 없는 생물종입니다.이번에 발견된 미기록 게붙이류는 일본을 비롯해 동남아시아의 열대·아열대 연안에 넓게 분포하는 포르셀라넬라 하이가에입니다.일반적으로 바다조름류와 공생하며, 넓은 붓모양의 턱다리를 이용해 플랑크톤과 유기물을 여과해 먹는 것으로 전해졌습니다.국립생물자원관은 향후 추가 조사를 통해 이들 종의 서식 규모를 확인하고, 전문 학술지 게재 등 학계 보고를 거쳐 국가생물종목록에 정식 등록할 예정입니다.유호 국립생물자원관장은 "우리 자연의 생물다양성을 정확히 파악해 국민께 알리는 것은 자원관의 중요한 역할"이라며 "우리나라 생물다양성과 그 잠재적 가치에 대한 과학적 이해를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=국립생물자원관 제공, 연합뉴스)