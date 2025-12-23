'인구에서 인간으로'…"태어난 아이 보호가 먼저"

<앵커>



인구 위기의 시대 출산율을 높이는 것도 중요하지만, 태어난 아이를 잘 돌봐서 아이를 키울 수 있는 사회가 되는 것이 본질이라는 지적입니다.



이번 주 읽어볼 만한 신간들을 이주상 기자가 소개합니다.



[인구에서 인간으로 / 이철희 / 위즈덤하우스]



아이가 태어나지 않는 나라 인구위기 대한민국의 문제와 해법 <인구에서 인간으로>입니다.



인구 감소의 원인은 결혼을 하지 않기 때문으로, 한국 여성이 겪는 결혼과 출산의 페널티가 유난히 높다는 점을 제기합니다.



출산율을 높이는 것도 중요하지만, 그보다 먼저 태어난 사람을 보호하는 일이 우선이라고 제언합니다.



[의사에게 죽지 않는 법 / 마티 마카리 / 웅진지식하우스]



전문가들의 오만이 건강 위기를 재촉했다는 <의사에게 죽지 않는 법>입니다.



과학적 근거 없이 3세 미만 아이들의 땅콩 섭취를 자제하라는 권고안이 오히려 땅콩 알레르기 확산을 불러왔다는 것입니다.



계란 같은 음식의 식이 콜레스테롤은 심혈관 질환을 일으키는 혈중 콜레스테롤과 아무 관련이 없다며, 오히려 우리를 병들게 하는 잘못된 의학을 고발합니다.



[소중한 사람이 음모론에 빠졌습니다 / 정재철 / 원더박스]



<소중한 사람이 음모론에 빠졌습니다>는 음모론은 왜 생겨나고 음모론에 빠진 사람은 어떻게 대하야할지 고찰합니다.



정당한 분노가 제도 안에서 건설적으로 풀리지 못할 때 음모론의 설 자리가 생긴다는 것입니다.



무책임한 리더와 무관심한 시민이 결합해 음모론을 키운다며, 감정이 아니라 사실, 방관이 아니라 참여가 중요하다고 말합니다.



[이제 볼 수도 들을 수도 없구나 / 신정일 / 에이콘온]



체면 뒤에 감정을 숨겨야 했던 조선 선비들의 애절한 추도사 <이제 볼 수도 들을 수도 없구나>입니다.



조선 후기의 문신 조위한은 아들이 죽자 손을 내밀면 금세 손이 잡힐 것 같다며 애절한 심정을 토로합니다.



추사 김정희는 제주도 유배 중 아내가 세상을 떠났다는 소식을 듣고 다음 세상에는 부부가 바꾸어 태어나서 그 슬픔을 알게 하겠다는 제문을 남겼습니다.



