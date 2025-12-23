윤미래가 돌아온다…미니멀한 사운드의 R&B 신곡 '숨' 발매

가수 윤미래가 겨울 감성을 담은 신곡으로 돌아온다.



윤미래는 오는 23일 오후 6시, 디지털 싱글 '숨'을 발매한다. 이번 곡은 윤미래가 겨울에 선보이는 단독 싱글로, 기타 사운드를 중심으로 한 어쿠스틱 R&B 트랙이다. 과장 없는 구성과 절제된 사운드로 겨울의 공기를 닮은 감정을 담아냈다.



'숨'은 드럼이나 화려한 코드 전개를 배제하고 기타 한 대로 미니멀하게 구성됐다. 보컬의 감정선에 집중한 편곡 위에서 윤미래 특유의 곡 해석력과 섬세한 강약 조절이 자연스럽게 흐른다. 숨을 고르듯 이어지는 리듬과 담백한 음색은 조용하지만 깊은 울림을 남긴다.



가사 역시 일상적인 장면에서 출발한다. 주머니 속 손, 식어버린 커피, 바랜 목도리의 냄새 등 소소한 이미지들이 이별 이후에도 남아 있는 감정을 차분히 그려낸다. 사랑과 그리움이 겨울의 분위기와 어우러지며 긴 여운을 전한다.



이번 싱글은 타이거JK와 윤미래가 함께 작사·작곡에 참여해 완성도를 높였다. 오랜 시간 음악적 동반자로 호흡을 맞춰온 두 아티스트의 감각이 절제된 구성 위에서 조화를 이룬다.



'숨(Breath)'은 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.



사진=필굿뮤직 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)