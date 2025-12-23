우크라, 국가부도 벗어나…피치 신용등급 3단계 상승

▲ 우크라이나 국기

러시아와 전쟁 중인 우크라이나가 채무 재조정과 유럽 지원을 통해 국가부도 상태에서 벗어났습니다.국제 신용평가사 피치는 현지시간으로 어제(22일) 우크라이나의 장기 외화 발행자 신용등급(IDR)을 RD(제한적 디폴트)에서 CCC(디폴트 가능성 실질적 존재)로 올렸습니다.피치의 신용등급 분류에서 RD는 '부도'이지만 이보다 세 단계 높은 CCC는 '투자 부적격이나 투기'에 해당합니다.이 같은 상향 조정은 우크라이나가 상당수 해외 민간 채권단과의 채무 관계를 정상화한 점을 반영한 조치입니다.피치는 2024년 8월, 2026년 만기 유로채에 적용됐던 상환 유예 기간이 종료된 뒤 해당 채무가 상환되지 않자 우크라이나의 신용등급을 RD로 강등한 바 있습니다.전쟁으로 피폐해진 우크라이나는 이후 외채 상환을 한시적으로 중단할 수 있도록 하는 법을 발동했고, 실제 채권 상환이 이뤄지지 않으면서 디폴트(채무불이행) 상태에 들어갔습니다.우크라이나는 2024년 약 200억 달러 규모의 민간 채권단과 국채 재조정에 합의했지만, 국내총생산(GDP) 증가율에 따라 상환액이 달라지는 특수 채무인 GDP 워런트에 대해서는 합의에 이르지 못했습니다.그러다 우크라이나는 지난주 26억 달러 규모의 GDP 워런트 재조정에 합의했습니다.채권단이 채권과 현금을 맞교환하는 안을 수용하면서, 우크라이나가 디폴트 국면에서 벗어나는 데 중요한 전환점을 마련한 것입니다.세르히 마르첸코 우크라이나 재무부 장관은 이번 채무 재조정으로 전후 복구 과정에서 발생할 수 있는 지급 부담을 수십억 달러 줄일 수 있으며, 재정 운용의 안정성과 예측 가능성이 높아질 것이라고 밝혔습니다.앞서 2024년 8월 완료된 국채 및 국가보증 채무 재조정까지 포함하면, 우크라이나는 현재 상업적 외채 가운데 해당 채무의 94%를 재조정한 상태입니다.여기에 유럽연합(EU) 정상들은 지난 19일 우크라이나에 내년부터 2년간 총 900억 유로(약 156조 원) 규모의 무이자 대출을 제공하기로 합의했습니다.이 자금은 우크라이나 군사·재정 수요를 충당해 단기적인 채무 상환 여력에 대한 부담을 낮추는 데 기여할 것으로 평가됩니다.(사진=게티이미지)