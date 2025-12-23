뉴스
'팀 브라운' vs '팀 코니'…프로농구 올스타전 명단 확정

홍석준 기자
작성 2025.12.23 11:31 조회수
'팀 브라운' vs '팀 코니'…프로농구 올스타전 명단 확정
▲ 프로농구 올스타전 명단 확정

올 시즌 프로농구 '별들의 축제'에서 뛸 선수 명단이 확정됐습니다.

프로농구 KBL은 2025-2026 LG전자 프로농구 올스타전 팀 구성 결과를 오늘(23일) 발표했습니다.

올스타전 감독으로 선발된 창원 LG 조상현 감독과 안양 정관장 유도훈 감독이 각각 '팀 브라운', '팀 코니'를 맡아 선수단을 구성했습니다.

이번 올스타전은 감독으로 선정된 두 명을 제외한 나머지 8개 팀 감독이 각 팀 코치진으로 합류합니다.

2라운드 종료 시점을 기준으로 4, 5, 8, 10위 감독은 브라운팀, 3, 6, 7, 9위 감독은 코니팀 코치를 맡습니다.

이번 드래프트는 팬 투표와 선수단 투표를 통해 20명의 올스타를 선발하고 감독 추천 선수로 DB 김보배, 소노 네이던 나이트, SK 자밀 워니, 현대모비스 함지훈 4명의 선수를 추가 선발해 총 24명을 대상으로 진행했습니다.

팀 브라운의 베스트 5는 유기상(LG), 이선 알바노(DB), 안영준(SK), 하윤기(KT), 나이트로 구성됐습니다.

이에 맞서는 팀 코니의 베스트5는 이정현(소노), 박지훈(정관장), 칼 타마요(LG), 함지훈, 워니가 선발됐습니다.

조상현 감독은 "선수들을 잘 뽑은 것 같고, 팬분들께 즐거운 시간이 될 수 있도록 선수들과 함께 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

유도훈 감독은 "올스타전 감독으로 선발되어 영광이고 기쁘다"며 "부상 없이 즐기면서 좋은 경기력을 보여줄 수 있도록 잘 준비하겠다"고 소감을 밝혔습니다.

(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기

    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

