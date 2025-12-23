안산시, 전국 첫 '병역의무 이행 청년카드' 도입…공공요금 감면

▲ 안산시청사

경기 안산시는 병역의무를 이행한 청년을 예우하기 위해 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 공공시설 요금 감면 등의 혜택을 주는 '병역의무 이행 청년카드'를 내년부터 발급한다고 23일 밝혔습니다.청년카드는 경기도 마이데이터 서비스인 '경기똑D 도민카드' 앱을 통해 내년 1월부터 발급받을 수 있습니다.발급 대상은 안산시에 주민등록이 돼 있는 39세 이하 청년 가운데 현역 복무를 마친 의무·중기·장기 복무 제대 군인입니다.병역의무 이행 청년카드를 발급받으면 안산시가 설치·관리·운영 중인 공공시설 요금을 감면 또는 면제받을 수 있습니다.올림픽기념관과 체육시설 연습 사용료와 화랑오토캠핑장 이용료는 최대 50%까지 할인되며, 평생교육기관 수강료는 전액 면제됩니다.이에 앞서 시는 지난 9월 전국 지자체 가운데 처음으로 '병역의무 이행 청년 예우 및 지원에 관한 조례'를 제정해 군 복무를 사회적 자산으로 인정하는 정책적 기반을 마련한 바 있습니다.(사진=안산시 제공, 연합뉴스)