화성시 함백산추모공원 화장로 5기 증설…총 18기 가동

최호원 기자
작성 2025.12.23 11:27 조회수
화성시 함백산추모공원 화장로 5기 증설…총 18기 가동
▲ 화성 함백산추모공원

경기 화성시는 시립 함백산추모공원 화장로를 기존 13기에서 18기로 5기 증설했다고 23일 밝혔습니다.

시는 증설한 화장로 시험 운전을 이달 진행한 뒤 다음 달부터 본격적인 가동에 들어갈 예정입니다.

이번 화장로 증설로 함백산추모공원의 하루 평균 화장 건수가 55건에서 80건으로 확대돼 그동안 긴 대기시간으로 인한 시설 이용자들의 불편이 크게 개선될 것으로 시는 기대합니다.

화성 함백산추모공원은 화성시는 물론 부천시, 안산시, 안양시, 시흥시, 광명시, 군포시 등 도내 서부권 7개 지방자치단체가 협력해 운영 중인 종합장사시설로, 화장시설과 장례식장, 봉안시설, 자연장지 등을 갖추고 있습니다.

이 시설은 이용 지역 주민이 400만 명을 넘는 데다가 코로나19 사태 등을 거치며 수요가 많이 증가하면서 화장시설 부족으로 3일장 비율이 올해 초 기준 64%에 그치는 등 이용객들이 불편을 겪어왔습니다.

이에 화성시와 관련 지자체는 총 67억 원을 들여 화장로 등 시설 증설을 진행했습니다.

(사진=화성시 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
최호원 기자 사진
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지