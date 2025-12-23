화성시 함백산추모공원 화장로 5기 증설…총 18기 가동

▲ 화성 함백산추모공원

경기 화성시는 시립 함백산추모공원 화장로를 기존 13기에서 18기로 5기 증설했다고 23일 밝혔습니다.시는 증설한 화장로 시험 운전을 이달 진행한 뒤 다음 달부터 본격적인 가동에 들어갈 예정입니다.이번 화장로 증설로 함백산추모공원의 하루 평균 화장 건수가 55건에서 80건으로 확대돼 그동안 긴 대기시간으로 인한 시설 이용자들의 불편이 크게 개선될 것으로 시는 기대합니다.화성 함백산추모공원은 화성시는 물론 부천시, 안산시, 안양시, 시흥시, 광명시, 군포시 등 도내 서부권 7개 지방자치단체가 협력해 운영 중인 종합장사시설로, 화장시설과 장례식장, 봉안시설, 자연장지 등을 갖추고 있습니다.이 시설은 이용 지역 주민이 400만 명을 넘는 데다가 코로나19 사태 등을 거치며 수요가 많이 증가하면서 화장시설 부족으로 3일장 비율이 올해 초 기준 64%에 그치는 등 이용객들이 불편을 겪어왔습니다.이에 화성시와 관련 지자체는 총 67억 원을 들여 화장로 등 시설 증설을 진행했습니다.(사진=화성시 제공, 연합뉴스)