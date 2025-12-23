'직매립 금지'에 경기 4개시 공공소각시설 확충, 내년 착공

▲ 수도권매립지 3-1매립장

내년 1월 1일부터 '수도권 생활폐기물 직매립 금지 조처'가 시행 예정인 가운데 소각시설이 부족한 경기지역 시군마다 '쓰레기 대란'을 피하기 위해 부족한 공공소각시설을 착공하거나 내년 착공을 계획하는 등 총력을 기울이고 있습니다.생활폐기물(종량제봉투) 직매립 금지는 생활폐기물을 바로 매립지에 묻는 것은 금지하고 소각하거나 재활용한 뒤 소각·재활용 과정에서 발생하는 협잡물과 잔재물만 매립할 수 있도록 하는 조치입니다.23일 경기도에 따르면 현재 도내 전체 31개 시군 생활폐기물 발생량은 하루 4천735t으로, 이 가운데 소각하거나 재활용하지 않고 수도권매립지에 직매립해 처리되는 용량은 약 13%인 641t(18개 시군)입니다.18개 시군은 부천 · 구리 · 남양주 · 시흥 · 안산 · 안양 · 오산 · 의왕 · 의정부 · 고양 · 김포 · 하남 · 화성 · 양주 · 평택 · 광주 · 안성 · 용인 등입니다.내년부터 이들 시군은 600여 t의 생활폐기물을 소각이나 재활용 처리로 전환해야 합니다.이에 도는 시군과 협력해 2030년까지 공공소각시설 21개소를 확충해 '직매립 제로화'를 달성하겠다는 계획입니다.시군별 공공소각시설 확충 추진 현황을 보면 성남시의 경우 현재 직매립하는 생활폐기물이 없지만 공공소각 처리물량을 늘리고자 지난해 6월 해당 소각시설을 착공해 현재 공사가 진행 중입니다.현재 생활폐기물을 직매립 처리하는 물량이 없는 수원시와 직매립 처리 물량이 있는 남양주·광명·안성시 등 4개 시는 행정절차를 모두 마치고 내년 착공을 앞두고 있습니다.도는 국비 확보 협의, 입지 검토, 행정절차 간소화 등을 중앙 부처에 적극 건의하고 협의해 재정 부담 완화와 신속한 건립을 추진할 계획입니다.민간 소각 및 재활용 시설과의 협력도 강화해 해당 방식의 생활폐기물 처리 물량을 늘려나가기로 했습니다.또 다회용 컵, 다회용기 시스템을 확대하고 재사용 촉진 인프라를 지원해 쓰레기 발생량을 줄이는 구조를 만들어갈 방침입니다.(사진=수도권매립지관리공사 제공, 연합뉴스)