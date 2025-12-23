뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'허위 정보로 630억 차익' 의혹 KH필룩스 전 임원들 1심서 무죄

손기준 기자
작성 2025.12.23 10:55 조회수
'허위 정보로 630억 차익' 의혹 KH필룩스 전 임원들 1심서 무죄
▲ 서울남부지방법원

신규 바이오사업을 추진하는 것 마냥 가장해 630억 원대의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는 KH필룩스 전직 임원들이 1심에서 모두 무죄를 선고받았습니다.

서울남부지법 형사합의15부(양환승 부장판사)는 오늘(23일) 자본시장법 위반 혐의로 기소된 KH필룩스 전직 부회장 A 씨에게 무죄를 선고했습니다.

같은 혐의로 함께 기소된 또 다른 전직 부회장 B 씨와 전직 대표이사 C 씨에게도 무죄가 선고됐습니다.

재판부는 "이 사건은 사기적 부정거래를 주도한 것으로 보이는 배상윤 KH그룹 회장이 해외로 도주해 전혀 조사가 이뤄지지 못한 상태에서 기소됐다"며 "현 단계에서 검사의 주장과 제출 증거로 판단할 때 이런 결론을 내릴 수밖에 없다"고 밝혔습니다.

A 씨 등은 2018년 2월부터 9월까지 미국 바이오 회사로부터 자금을 투자받고 암 치료제를 공동 개발하기로 했다는 등의 허위 사실 유포로 주가를 부양해 631억 원의 부당이득을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지