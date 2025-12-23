"방탄소년단 완전체 재회"…빌보드가 꼽은 올해의 상징적 순간으로 조명

이미지 확대하기

미국 빌보드가 군백기를 마치고 돌아온 방탄소년단의 완전체 재회를 올해의 상징적인 대중문화의 순간으로 꼽았다.음악 전문 매체 빌보드는 지난 19일(현지시간) 공식 홈페이지에 '2025년 대중문화를 정의한 가장 강렬한 음악적 순간 톱 10'(THE TOP 10 WILDEST MUSIC MOMENTS THAT DEFINED POP CULTURE IN 2025)이라는 제목의 기사를 게재했다.빌보드는 10가지 결정적 순간 외에 군 복무를 마친 방탄소년단이 한자리에 모인 장면을 올해 대중문화를 상징하는 인상적인 이슈로 조명했다. 이와 함께 래퍼 켄드릭 라마(Kendrick Lamar)의 슈퍼볼 하프타임 쇼, 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 결혼, 전 세계 차트를 휩쓴 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 등을 문화계를 강타한 소식으로 꼽았다.뿐만 아니라 빌보드는 최근 '2025년 최고의 K-팝 25선: 스태프 선정'(The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks)을 발표했다. 이에 따르면 방탄소년단 제이홉이 지난 6월 발표한 솔로 싱글 'Killin' It Girl (feat. GloRilla)'이 24위에 이름을 올렸다.빌보드는 이 곡에 대해 "분명한 음악적 선택과 완성도 높은 프로덕션을 통해 글로벌 모멘텀을 이어간 작품"이라고 평가했다. 특히 제이홉 특유의 래핑이 곡의 개성을 선명하게 드러내며 후반부로 갈수록 쌓이는 사운드가 중독적인 후렴을 완성했다고 설명했다. 여기에 래퍼 글로릴라(GloRilla)의 참여가 곡을 한층 입체적으로 만들어 서로 다른 개성이 자연스럽게 어우러졌다는 분석도 덧붙였다.이에 더해 빌보드는 "성취와 자신감을 하나의 미학으로 풀어낸 순간을 포착한 곡"이라며 솔로 아티스트로서 커리어 정점을 경신한 점을 강조했다. 실제로 'Killin' It Girl (feat. GloRilla)'은 공개 당시 빌보드 메인 송차트 '핫 100' 40위로 진입하며 제이홉의 솔로곡 기준 최고 순위를 기록한 바 있다.한편 방탄소년단은 내년 봄 신보 발매와 함께 대규모 월드투어를 예고했다. 이들은 지난 21일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 진행한 완전체 라이브 방송에서 "2026년은 방탄소년단의 해로 가자. 진짜 큰 게 온다. 중요한 해가 될 것"이라고 밝혀 팬들의 기대감을 끌어올렸다. 방탄소년단의 귀환이 낳을 파급력에 전 세계의 관심이 집중되고 있다.* 사진 출처 = 빅히트 뮤직(SBS연예뉴스 강경윤 기자)