솔비, 13년째 보육원 찾아 봉사활동…"스탠드업 코미디언 김동하와 함께"

가수 겸 화가 솔비가 13년째 나눔을 실천했다.솔비는 지난 16일 경기도 수원에 위치한 영유아 양육 보호시설 경동원에 방문해 연말을 맞아 아이들과 행복한 시간을 보냈다. 더불어 아이들을 위해 기부금도 전달하며 특별한 선행을 나눴다.2013년부터 13년째 봉사활동 중인 솔비는 올해도 어김없이 아이들을 위해 레크레이션을 직접 기획하고 준비했다. 스탠드업 코미디로 유명한 김동하를 섭외해 MC를 부탁했고, 이에 김동하 역시 선뜻 동참하며 아이들뿐만 아니라 선생님들에게 유쾌한 시간을 선사했다. 또한 배우 송이우도 솔비의 봉사활동에 적극 참여하며 아이들과 눈높이를 맞췄다.솔비는 아이들을 위한 선물도 잊지 않았다. (주)엑스오플레이에서 '신비아파트' 장난감, 시어도어 루즈벨트재단에서 테디베어 인형 등을 2년 연속 후원하며 솔비의 따뜻한 마음에 동참했다. 해방촌닭 역시 지난해에 이어 올해도 한방 통닭을 후원하며 아이들의 점심 한 끼를 책임졌다.이처럼 매년 의미 있는 나눔과 봉사활동에 앞장서고 있는 솔비는 "아이들을 만나고 와야 한 해를 제대로 마무리하는 것 같다. 아이들에게 매년 뒤에서 응원하는 언니, 오빠, 이모, 삼촌들이 있다는 걸 알려주고 싶다"며 "물질적인 기부도 물론 좋지만, 아이들과 직접 소통하고 이야기하면서 긍정적인 영향을 주고 싶다"고 밝혔다.신승주 경동원 원장은 "우리 시설도 연말에는 솔비 님의 방문이 빼놓을 수 없는 행사로 자리 잡았다. 아이들 역시 이 시간을 기다리고 있다"며 "매년 방문하는 것이 쉽지 않은데 선물까지 한 아름 들고 와줘서 정말 감사하다"고 전했다.한편, 솔비는 최근 숏드라마 '전 남친은 톱스타'를 집필하며 시나리오 작가로도 데뷔했으며, 유튜브 채널 '솔비 이즈 백'에서 다양한 모습을 보여주고 있다. 내년에 열릴 개인전을 위해 미술 작업에 매진하고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)