여당 원내대표가? 대한항공 160만원 어치 숙박권 받아 사용한 정황 [자막뉴스]

김병기 민주당 원내대표가 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권으로 160만원 상당의 고급 객실을 이용한 정황이 나왔습니다.



SBS가 확보한 메신저 대화에 따르면 지난해 10월말 김 원내대표 비서관으로 일했던 A씨는 대한항공 관계자에게 "저희 의원님이 B전무님께 칼호텔 투숙권을 받으신 거 같다"며 서귀포 칼 호텔 로얄스위트룸 예약을 부탁했습니다.



A씨는 로얄스위트룸 1박 또는 코너스위트룸 2박을 이용할 수 있는 초대권 2장 사진도 전달했습니다.



이에 대해 A씨는 "당시 김 원내대표가 당초 2023년 12월31일까지가 기한인 초대권을 받은 상태에서 이용 기한 연장을 요청했고, 대한항공 관계자가 직접 의원실을 방문해 사용 기한이 2024년 12월31일까지인 새 초대권을 전달했다"고 설명했습니다.



A씨의 요청에 대한항공 관계자는 2박3일 '예약 완료'를 안내하며 예약자명에 '김병기 님 외 1명'을 명시했습니다.



예약된 방은 최고 등급 객실인 '로얄스위트'로 1박 숙박비 최저가가 72만 5천원에 달합니다.



대한항공 관계자는 또 "자녀분도 침실에서 투숙을 원하시면 엑스트라 베드 추가 가능합니다"라고 안내했는데, 추가된 '아드님 조식'을 묻는 질문에 A씨는 "돈 더 내고 드신다고.."라고 답했습니다.



이틀 치 숙박요금 145만원과 두 사람 조식 비용 12만8천원, 추가 침대 이용 비용 7만원까지 더하면 김 원내대표 가족의 호텔 숙박 비용은 총 164만여 원입니다.



김 원내대표는 2022년 7월부터 지난해 5월까지 국회 국토교통위원회 소속이었고, 올해 6월까지는 정무위원회에서 활동했습니다.



당시 국토위에서는 대한항공의 아시아나 합병 문제를 다뤘고, 정무위도 마일리지 정책 등이 걸려 있어 대한항공 현안과 무관하지 않았습니다.



현행법상 청탁금지법은 직무 관련성이 있는 금품을 받을 수 없도록 규정하고, 직무 관련성이 없어도 100만원 넘는 금품 수수는 금지하고 있습니다.



논란이 되자 김 원내대표측은 "특정 상임위의 여야 다른 의원실처럼 의원실로 대한항공 숙박권이 보좌 직원에게 전달되어 보좌진과 함께 사용했던 것으로 기억하는데, 구체적인 취득 경위는 모른다"고 밝혔습니다.



대한항공측은 "서비스 이용 내역 등은 개인정보보호법에 따른 개인정보이므로 임의로 제공하기 어렵다"고 밝혔습니다.



