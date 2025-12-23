트럼프 "마두로, 물러나는 게 현명…강하게 나오면 그게 마지막"

▲ 트럼프 대통령이 22일(현지시간) 플로리다주에 있는 자신의 마러라고 별장에서 이른바 '황금 함대' 건조 계획을 발표하고 있다.

미국이 베네수엘라 니콜라스 마두로 정권에 대한 압박 수위를 연일 높이는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간으로 어제(22일) 마두로 대통령이 권좌에서 물러나야 한다는 입장을 거듭 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 플로리다주에 있는 자신의 마러라고 별장에서 이른바 '황금 함대' 건조 계획을 발표한 뒤 최근 베네수엘라의 원유 수출 봉쇄 조치를 강화한 것이 마두로 대통령을 축출하기 위한 것이냐는 질문에 "그에게 달렸다"며 "그렇게 하는 것(마두로 대통령이 스스로 물러나는 것)이 현명할 것"이라고 답했습니다.또 마두로 대통령을 겨냥해 "그는 하고 싶은 대로 무엇이든 할 수 있다"며 "하지만 강경하게 나오길(play tough) 원한다면 그것이 그렇게 할 수 있는 마지막이 될 것"이라고 경고했습니다.트럼프 대통령은 베네수엘라 근해의 유조선 나포를 통해 억류한 원유를 어떻게 처분할지에 대해 "팔 수도 있고 가질 수도 있다"고 답했습니다.미국이 갖기로 결정할 경우 이를 전략 비축유로 활용할 수 있다고 트럼프 대통령은 설명했습니다.트럼프 대통령은 미국의 중재로 우크라이나와 러시아 간 이뤄지고 있는 종전 협상에 대해선 "괜찮게 진행되고 있다"(going okay)고 말했습니다.트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간에 "엄청난 적대감이 있다"면서도 "우리가 해결할 수 있길 기대한다"고 말했습니다.미국은 지난 주말 미 플로리다주 마이애미에서 러시아, 우크라이나 대표단과 우크라이나전 종전을 위한 연쇄 회동을 각각 가졌습니다.미국 측은 회동 뒤 "건설적"인 논의가 이뤄졌다고 자평했지만 합의 내용이나 향후 일정은 발표되지 않은 상태입니다.한편 트럼프 대통령은 법무부가 최근 공개한 미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인 수사 문서에 빌 클린턴 전 대통령 사진이 다수 포함된 데 대해 "나는 클린턴을 좋아하고 항상 잘 지내왔다"며 "클린턴이나 다른 사람의 사진이 공개되는 게 싫다"고 말했습니다.이어 이 같은 사진 공개가 "나쁜 일"이라며 "수년 전, 아주 오래전에 아무런 잘못 없이 엡스타인을 한번 만났을 뿐인 다른 사람의 사진도 공개될 수 있다"고 덧붙였습니다.그러면서 "엡스타인 이슈는 공화당이 거둔 엄청난 성과에서 관심을 돌리기 위한 수단"이라고 거듭 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)