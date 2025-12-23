김건희 특검, '로저비비에 선물' 김기현 11시간 반 조사

▲ 국민의힘 김기현 의원

김건희 여사에게 선거 지원 대가로 로저비비에 가방을 선물한 혐의를 받는 국민의힘 김기현 대표가 민중기 특별검사팀에서 약 11시간 반 동안 조사받았습니다.김 의원은 지난 22일 오후 1시 30분 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 피의자 신분으로 출석했습니다.1시 37분부터 조사받은 그는 신문조서 열람을 마치고 이튿날인 오늘(23일) 오전 1시 15분 퇴실했습니다.특검팀은 김 의원을 상대로 배우자 이 모 씨가 2023년 3월 김 여사에게 가방을 선물한 이유, 당시 본인은 선물 사실을 인지했는지 등을 캐물은 것으로 알려졌습니다.155쪽 분량의 질문지를 준비해 모두 소화했다고 합니다.김 의원은 저녁식사를 하러 특검 사무실을 나왔을 때 취재진에 "선물은 예의 차원에서 그런 것이라고 이미 다 말씀드렸다"고 말했습니다.윤 전 대통령 부부가 2023년 3월 17일 일본 순방을 마치고 귀국한 날 가방을 직접 전달한 게 아니냐는 취재진 질문에는 "얼토당토않다. 터무니없는 허구의 비과학 소설"이라고 답했습니다.김 의원은 2023년 3월 8일 국민의힘 당 대표 선거에서 당선된 후 이 씨와 공모해 김 여사에게 시가 260만 원 상당의 로저비비에 클러치백을 전달한 혐의(청탁금지법 위반)를 받습니다.특검팀은 지난달 6일 윤 전 대통령 부부 자택을 압수수색하는 과정에서 이 클러치백과 함께 이 씨가 쓴 '감사 편지'를 발견했습니다.편지에 적힌 날짜를 토대로 김 여사에게 가방이 전달된 시점을 2023년 3월 17일로 특정한 것으로 전해졌습니다.이 씨가 가방을 구매한 날은 하루 전인 3월 16일로 파악됐습니다.김 여사가 통일교 신도 2천400여 명을 입당시켜 김 의원을 당 대표로 밀어준 데 대한 답례 차원에서 김 의원 부부가 가방을 선물했을 수 있다고 특검팀은 의심합니다.특검팀은 당초 이 씨만 피의자로 입건했다가 가방 결제 대금이 김 의원 계좌에서 빠져나간 정황을 포착하고 최근 함께 피의자로 입건한 것으로 알려졌습니다.지난 17일 국회사무처 의회방호담당관실을 압수수색한 특검팀은 김 여사에게 가방이 전달된 3월 17일 이 씨가 김 의원 사무실에 출입한 기록을 확보한 것으로 전해졌습니다.이 씨가 김 여사에게 가방을 선물하기 직전 혹은 직후 남편을 만나러 사무실을 찾았다는 것인데, 특검팀은 이를 김 의원이 선물 사실을 인지한 정황으로 보는 것으로 알려졌습니다.아울러 가방과 편지가 들어있던 상자에는 '국민의힘 당대표 김기현'이라고 적힌 스티커가 붙어 있었다고 합니다.특검팀은 이를 두고 가방 선물에 당대표실이 개입한 정황이 아닌지도 검토하고 있습니다.이 씨는 지난 5일 특검팀에 출석해 "남편은 선물 사실을 몰랐다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.특검팀은 오는 28일 수사 기간이 만료되기 전 김 의원 부부를 함께 재판에 넘길 것으로 전망됩니다.(사진=연합뉴스)