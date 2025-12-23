'아바타: 불과 재', 숫자로 보는 기술의 진화 …"시각효과 없는 분량 11초 뿐"

지난 17일 국내에 개봉한 '아바타: 불과 재'는 6일 만에 전국 180만 명을 돌파하며 또 한 번의 천만 흥행을 예고했다. 또한 북미에서는 개봉 후 첫 주말 3일간 8,800만 달러(한화 약 1,303억 2,800만 원)의 수익을 달성하며 박스오피스 1위를 차지했으며 글로벌 흥행 수익 3억 4,500만 달러(한화 약 5,109억 4,500만 원)를 돌파하며 '아바타' 시리즈의 저력을 입증하고 있다.
◆ 시각효과가 들어가지 않은 장면은 단 7개, 단 11초뿐
'아바타: 불과 재'에는 총 3,382개의 시각효과 샷이 포함되어 있다. 그중 '아바타' 시리즈를 비롯해 할리우드 최고 명작들의 시각효과를 담당했던 세계 최정상 시각효과 스튜디오인 Wētā FX는 영화의 94%에 해당하는 시각효과 작업을 담당했다. 그리고 '아바타: 불과 재'에서 시각효과가 전혀 들어가지 않은 장면은 단 7개로, 약 11초 분량에 불과하다고 전해져 놀라움을 안긴다.
◆ 1,000개 이상의 디지털 불 FX샷
작품의 부제에 걸맞게 이번 영화는 푸르른 '판도라'가 아닌 '불'과 '재'로 뒤덮인 '판도라'를 다뤄 전 세계 관객들에게 특별한 볼거리를 자랑한다. 제작진은 시리즈 중 가장 높은 수준으로 구현된 1,000개 이상의 디지털 불 FX 샷이 이번 작품에 포함되어 있다고 전했다. 특히 불타는 화살, 화염방사기부터 대규모 폭발, 불의 토네이도까지 다양한 형태의 불 효과를 영화에서 직접 볼 수 있으며 특정 장면에서 불티가 날리는 효과까지 생생히 경험할 수 있다.
'불' 뿐만 아니라 '물' 효과에 대한 작업도 보다 개선된 기술력이 적용됐다고 전해진다. 제작진은 '아바타: 물의 길'이 제95회 아카데미 시상식에서 시각효과상을 수상한지 얼마 되지 않아, '물' 시뮬레이션 기술을 개선하는 작업에 착수했다고 밝혔다. 이 과정에서 분사, 안개 상태에서 다시 대량의 물 상태로 전환할 수 있는 기능들이 개선됐다고 전하며 '아바타: 불과 재'에는 2,000개 이상의 물 FX 샷이 포함되었으며, 이는 '아바타: 물의 길'과 비슷한 규모라고 말했다.
◆ 8,000점 의상 일러스트·2,000개의 캐릭터 아이템·1,557개의 실사 RDA 의상 소품
아카데미 수상에 빛나는 데보라 L. 스콧은 2017년부터 '바람 상인'과 재의 부족들의 의상 준비에 착수했다. 그는 약 8,000점의 의상 일러스트를 제작했고, 333벌의 '바람 상인' 의상, 306벌의 재의 부족 의상 샘플을 제작했다. 특히 '바람 상인'의 족장 '페일락'(데이빗 듈리스)의 의상은 염색된 실과 장식용 비즈 803개로 구성되어 화려함을 더했다고 전했다.
이 밖에도 주요 캐릭터용 의상은 387점 이상이 제작됐고, 칼과 부분 의상 및 수제 가발 등에 해당하는 아이템들은 2,000개 이상이 만들어졌다고 전했다. 역대급 규모를 자랑하는 RDA의 등장에도 심혈을 기울였는데, 628개의 마스크, 169개의 헬멧, 760개의 의상 구성품 등을 포함해 1,557개의 RDA 의상 소품도 제작되었다고 밝혔다.
◆ 2,000개의 대나무로 만들어진 '바람 상인'의 곤돌라
'아바타: 불과 재'에서 새롭게 등장하는 크리처 '윈드레이'와 '메두소이드'는 스크린에 등장과 동시에 전 세계 관객들의 감탄을 자아냈다. 특히 두 크리처가 이끄는 '바람 상인'의 선박과 같은 곤돌라는 거대한 규모와 아름다운 디자인으로 시선을 사로잡는다. 제작진은 대형 범선 형태의 선박을 만들기 위해 2,000개의 대나무를 사용했다고 밝히며, 길이 약 128m와 높이 약 188m에 달하는 거대한 곤돌라를 제작했다고 전해 특별함을 더한다.
◆ 약 536명! 시리즈 사상 가장 많은 나비족 등장
작품의 마지막에 펼쳐지는 역대급 전투 시퀀스에선 엄청난 규모의 나비족들이 대거 등장을 알린다. 제작진은 일부 군중 장면에서 시리즈 사상 가장 많은 나비족이 등장하며, 그중 한 장면에는 서로 다른 나비족 캐릭터 536명이 등장한다고 밝혔다.
국내외 박스오피스 1위로 전 세계를 강타 중인 영화 '아바타: 불과 재'는 '제이크'와 '네이티리'의 첫째 아들 '네테이얌'의 죽음 이후 슬픔에 빠진 '설리' 가족 앞에 '바랑'이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로 국내 1,362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
