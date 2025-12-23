뉴스
경찰, 통일교 전 총무처장 소환…"특검 상관없이 규명"

손기준 기자
작성 2025.12.23
<앵커>

통일교의 정치권 금품 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 통일교 전 총무처장을 불러서 조사하고 있습니다. 의혹의 핵심인 금품이 어디서 나왔는지 또, 어떻게 건네진 건지 입증하기 위해서 회계 담당자들을 잇따라 소환하고 있습니다.

손기준 기자입니다.

<기자>

경찰청 특별전담수사팀은 오늘(23일) 통일교 전 총무처장 조 모 씨를 참고인 신분으로 소환했습니다.

조 씨는 과거 통일교 재직 당시 윤영호 전 세계본부장의 아내 이 모 전 재정국장의 직속 상사로 회계를 비롯한 자금 관련 업무를 책임지는 위치에 있었습니다.

경찰 출석에 앞서 조 씨는 조사에 성실히 응하겠다는 원론적인 입장을 밝혔습니다.

[조 모 씨/통일교 전 총무처장 : (윤영호 본부장이 전재수나 임종성, 김규환 전 의원 이야기한 적 있으십니까?) 경찰 조사에 먼저 성실히 임하는 것이 우선일 것 같습니다.]

이번 의혹의 핵심 피의자 중 한 명인 전재수 더불어민주당 의원의 정치자금법 위반 혐의 공소시효가 올해로 만료되는 상황에서, 경찰은 건네졌다는 금품의 출처 등 자금 흐름 파악에 수사력을 집중하고 있습니다.

어제도 회계 담당자 등 통일교 관계자 2명을 참고인 신분으로 소환 조사했습니다.

압수수색을 통해 확보한 명품 구입 내역과 회계 장부, 또 회계 담당자들의 진술을 토대로 경찰은 자금 흐름을 확인한 뒤 피의자 조사에 다시 나선다는 방침입니다.

내일은 서울구치소를 찾아 구속 수감 중인 한학자 통일교 총재와 윤 전 본부장을 상대로 2차 접견 조사를 벌일 예정입니다.

전 의원의 정치자금법 위반 혐의에 대한 사실관계부터 확인한 뒤, 전 의원을 다시 불러 조사할지, 어떤 혐의를 적용할 것인지 종합적으로 판단할 걸로 보입니다.

