뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

통일교 전 총무처장 "정치인 관련 비용 처리한 기억 없어"

손기준 기자
작성 2025.12.23 09:30 조회수
통일교 전 총무처장 "정치인 관련 비용 처리한 기억 없어"
▲ 경찰 출석한 전 통일교 총무처장 조 모 씨

통일교의 정치인 금품 수수 의혹을 수사하는 경찰이 교단의 자금을 관리했던 핵심 인사를 오늘(23일) 소환했습니다.

경찰청 특별전담수사팀은 오늘 오전 8시 40분쯤 통일교 세계본부 총무처장을 지냈던 조 모 씨를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

조 씨는 경찰에 출석하며 취재진과 만나 "경찰 조사에 성실히 임하는 게 우선"이라고 밝혔습니다.

'정치인 관련 예산을 비용 처리한 적 있느냐'는 질문에는 "제 기억에는 없다"고 답했습니다.

경찰은 조 씨를 상대로 통일교의 정치권 로비 의혹에 동원된 자금이 어떤 식으로 형성돼 집행됐는지 등을 파악할 전망입니다.

조 씨는 윤영호 전 세계본부장이 교비 집행의 전결권을 가졌다는 입장인 것으로 전해졌습니다.

조 씨는 총무처장으로 일할 당시 총무처 재정국장이자 윤 전 본부장의 아내 이 모 씨의 직속 상사로 자금 출납을 관리했습니다.

경찰은 어제 이 씨를 소환조사한 것으로 전해졌습니다.

이 씨는 현재 통일교 교단 자금을 회계처리 없이 현금으로 인출하고 윤 전 본부장이 김건희 여사에게 건넨 그라프 목걸이를 직접 구매한 혐의 (업무상 횡령 등)로 재판받고 있습니다.

경찰은 내일(24일) 구속 수감된 한학자 총재와 윤 전 본부장을 상대로 2차 접견 조사를 벌일 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지